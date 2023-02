DIRECT. Manifestation du 7 février : petit essoufflement en région, départ à Paris

12:59 - Philippe Martinez menace d'"actions plus marquées"

Interrogé par BFMTV en amont du rassemblement parisien, le secrétaire général de la CGT a menacé de durcir le mouvement. Selon lui si "le gouvernement continue à s'entêter malgré les mobilisations, oui, il faudra passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées, plus longues, des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles".

Malgré les premiers échos de baisse de mobilisation dans certains cortège, le syndicaliste s'est félicité des premières estimations ; "les premiers chiffres qu'on a, c'est entre le 19 et le 31 [janvier] et pourtant on est dans une période de congés scolaires. Avec tout ceux qui viendront samedi et qui ne sont pas venus aujourd'hui, on sera largement au-dessus du 31" a-t-il déclaré confiant.