Grève EDF : "On sera capables de tout !" Des coupures d'électricité à prévoir le 7 mars ?

La contestation contre la réforme des retraites génère quelques remous dans les centrales nucléaires. Depuis samedi, des baisses de charge sont constatées, et la CGT Energie ne s'interdit pas d'aller plus loin.

Les syndicats de salariés du secteur de l'énergie savent manifestement quel pouvoir de blocage, de nuisance ou de négociations - appelez ça comme vous voulez - ils peuvent mobiliser. Depuis vendredi et l'adoption par les Sénateurs de la fin du régime spécial de retraite concernant leur secteur (pour les nouveaux salariés uniquement), la CGT Energie a lancé un mouvement de grève. Et les effets sont tangibles : samedi dernier, EDF avait enregistré une baisse de production d'électricité de l'ordre de 5000 mégawatts, du fait du décrochage d'une partie de l'activité dans plusieurs centrales nucléaires.

Faut-il s'attendre à des coupures de courant ce mardi 7 mars ? Cette journée est très clairement considérée comme un moment de vérité par les syndicats, qui ont appelé à "mettre la France à l'arrêt" et encouragé les blocages et les actions pour ralentir l'économie. Ce week-end, l'AFP avait recueilli la réponse absconse sur ce sujet de Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT Energie : "Les premiers messages de sûreté de réseau sont atteints et notre but n'est pas de toucher les usagers", avait-il fait savoir, ajoutant que "la question d'aller plus loin" devait se poser cette semaine. "On sera capables de tout", avait-il annoncé. Les salariés en grève sont actuellement engagés dans un mouvement "reconductible".

Les centrales du Tricastin dans la Drôme, celles de Gravelines dans le Nord, de Paluel en Seine-Maritime, de Flamanville 2 dans la Manche et de Saint-Laurent dans le Loir-et-Cher sont concernées par les baisses de production. Jusque-là, RTE, le gestionnaire du réseau, encadre de manière très contrôlée ces diminutions de production électrique, pour éviter les risques de coupure. Mais le rapport de force engagé par les syndicats pourrait se renforcer, la CGT Energie a indiqué à l'AFP que le mouvement de grève allait durer "a minima jusqu'au 7 (mars) et a maxima jusqu'à la gagne".

Dans un tract communiqué samedi, le ton était tout aussi ferme : "Les agents de la production d'EDF envoient un message clair : ils ne se laisseront pas faire et seront solidaires de l'ensemble des travailleurs pour stopper définitivement la réforme".