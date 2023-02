"Manifestation du 11 février contre les retraites : Paris, Lyon, Marseille... Les défilés en direct"

Nouvelle journée de manifestations dans toute la France ce samedi 11 février, une première dans la lutte contre la réforme des retraites qui jusqu'à présent s'est organisée en semaine. Suivez les défilés en direct...

Grève SNCF et RATP Une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites a été programmée ce samedi 11 février.

Une fois n'est pas coutume, la mobilisation a lieu en plein week-end, avec l'espoir de donner un nouveau souffle au mouvement qui a marqué le pas mardi dernier.

Une note des renseignements consultée par TF1 Info table pourtant sur une mobilisation équivalente. "Entre 500 000 à 700 000 personnes sont attendues sur tout le territoire, dont 90.000 à 120.000 à Paris", selon les autorités.

Suivez les manifestations à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes... en direct.

12:20 - De nouvelles journées de mobilisation prévues Une nouvelle journée de manifestation est prévue, jeudi 16 février, avant une grève reconductible avant le 7 mars. Lors d'une conférence de presse, samedi 11 février, les syndicats ont annoncé qu'ils étaient prêts à mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars, rapporte Franceinfo. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, espère dépasser le million de manifestants. 10:19 - Quatrième journée d'action contre la réforme des retraites Samedi 11 février, les syndicats souhaitent mobiliser au maximum pour la quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Exceptionnellement, les manifestations ont été organisées un samedi, afin que certains travailleurs qui ne peuvent pas faire grève puissent participer. Les syndicats espèrent un rebond de mobilisation, après un léger recul, mardi 7 février, par rapport aux grèves du 19 et du 31 janvier.

Quelle est la liste des manifestations du 11 février ?

Sur la carte interactive de la CFDT, on trouve une soixantaine de rendez-vous. Des manifestations ont été programmées ce samedi à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Lille.

Paris : manifestation à 13 heures, place de la République

Marseille : manifestation à 14 heures, départ du Vieux-Port

Lyon : manifestation à 14 heures au départ des Brotteaux

Toulouse : manifestation à 10 heures, allée Charles de Fitte (Saint-Cyprien)

Rennes : manifestation à 14h30, place de Bretagne

Strasbourg : manifestation à 11 heures, place Kléber

Metz : manifestation à 10 heures, place du Général de Gaulle (parvis de la gare)

Saint-Étienne : manifestation à 10 heures, gare de Châteaucreux

Bourg-en-Bresse : manifestation à 10h30, à la Préfecture

Nice : manifestation à 11 heures, place Garibaldi

Montpellier : manifestation à 13 heures, rive du Lèz

Ajaccio : manifestation à 10 heures, à la gare

Bastia : manifestation à 10 heures, au palais de justice

Roanne : manifestation à 10 heures, à la gare

Le Puy : manifestation à 10h30, place Cadelade

Avignon : manifestation à 14 heures, place de la République

Nîmes : manifestation à 14h30, place Jules Guesde

Saint-Gaudens : manifestation à 15 heures, place Jean Jaurès

Mulhouse : manifestation à 10 heures, square de la Bourse

Belfort : manifestation à 10 heures, à la maison du peuple

Limoges : manifestation à 13h30, au carrefour Tourny

Bayonne : manifestation à 10 heures, place Sainte Ursule

Pau : manifestation à 10 heures, place de Verdun

Tarbes : manifestation à 10 heures, à la Bourse du travail

Dax : manifestation à 9h30, parvis de la gare

Tours : manifestation à 14 heures, place Jean Jaurès

Amiens : manifestation à 10h30, à la maison de la culture

Cambrai : retraite aux flambeaux à 18h30, à la gare

Valenciennes : manifestation à 14 heures, place d'Armes

La manifestation organisée à Paris ce samedi 11 février 2023 partira de la place de la République. Le départ du cortège est prévu à 13 heures, en direction de la place de la Nation vers 19h en passant par le boulevard Voltaire a prévenu la préfecture de Police dans un communiqué.

L'administration prévient que la circulation sera "perturbée au centre et à l'est de Paris". Un dispositif routier sera mis en place autour de la manifestation notamment au niveau du boulevards Voltaire, Beaumarchais, Diderot, la rue de Lyon, l'avenue Daumesnil, ainsi qu'autour des places de la République, Bastille et Nation.

Il ne devrait pas y avoir de litige entre les deux évènements qui ont lieu le même jour à Nice : le carnaval et la manifestation du 11 février contre la réforme des retraites. Cette mobilisation contre la réforme ne passera pas par la place Masséna de Nice, lieu de l'ouverture du carnaval (du 10 février au 26 février). "Le préfet a demandé aux organisateurs de prendre en compte les contraintes de circulation et de sécurisation de la manifestation intersyndicale et des festivités du carnaval" a indiqué la préfecture à BFM Nice Côte d'Azur.

Ainsi, comme l'a indiqué Nice-matin le cortège des manifestants contre la réforme partira de la Place Garibaldi dès 11h pour rejoindre la Gare SNCF en passant par la rue Defly, la rue de l'Hôtel des Postes, Jean-Médecin, et l'Avenue Tiers.

Le trajet du cortège à Bordeaux

Les Bordelais se retrouveront à 14h au niveau de la place de la Bourse. Le cortège continuera sa marche sur le quai Richelieu, puis traversera le cours Alsace-et-Lorraine avant de rejoindre le cours Georges-Clemenceau passant ensuite par la rue Esprit-des-lois avant de revenir au point de départ.

Le parcours de la manifestation à Lyon

Le cortège s'élancera à 14 heures, cette fois ci des Brotteaux et ayant pour terminus la place Lazare au niveau de Gratte-Ciel a informé le média local Lyon-Capitale. Les manifestants passeront par le Cours Emile Zola puis par la Rue Racine pour rejoindre le terminus.

Le trajet du cortège à Toulouse

Le cortège partira dans la matinée à 10h30 au niveau de François Verdier. Comme le rapporte Actu-Toulouse les manifestants emprunteront les grands boulevards, puis passeront par Jean-Jaurès, et la place Jeanne-d'Arc, Compans-Caffarelli, traverseront le pont des Catalans avec pour terminus Saint-Cyprien.

Le parcours de la manifestation à Nantes

Comme le rapporte le site Actu-Nantes, le tracé du cortège ne devrait pas être différent des quatre précédentes mobilisations. A 14h les manifestants partiront du miroir d'eau traversant au passage la rue Henri IV, le quai Ceineray et le cours des 50 otages, le quai de Turenne et quai de la Fosse et passeront sur le pont Anne-de-Bretagne avec pour terminus les Nefs sur l'île de Nantes.

Des manifestations, mais pas de grève ?

Initialement, l'intersyndicale a appelé à une journée de grève et de manifestations le 11 février. Mais après coup, l'idée de privilégier des manifestations a pris le pas sur la volonté de mener une nouvelle grève. Et pour cause : est-il judicieux de perturber le quotidien des Français durant le week-end, qui plus est lors du premier chassé-croisé des vacances scolaires ? Les syndicats ont plus à perdre qu'à gagner sur une grève en plein week-end alors que des manifestations ne présentent que des avantages pour leur combat. Certains secteurs ont déjà tranché. A la SNCF, l'intersyndicale a renoncé à une grève mais invite tous les salariés et plus largement tout ceux qui le peuvent à rejoindre les cortèges.

Du côté de la RATP, le discours est tout autre. Début février, l'intersyndicale CGT, UNSA, CFE-CGC avait appelé "tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève le samedi 11 février." Le métro, les RER A et B, les tramways et bus pourraient donc connaître de fortes perturbations à Paris samedi.