Neige en France : Paris, Lyon, Marseille... Les prévisions pour cette semaine dans l'Hexagone

Avec la nouvelle vague de froid cette semaine en France, la partie Sud du pays pourrait être touchée par un épisode neigeux a prévenu la Chaîne météo.

Va-t-il neiger en France entre le 28 février et le 1er mars ? Comme indiqué par la Chaîne météo, un anticyclone alimenté en air très froid touchera l'hexagone et donc les températures ne seront pas très élevées, avec des gelées de -5°C, voire -6 à -8°C localement. L'après-midi, les températures remonteront et seront comprises entre 4 et 8°C au nord pays. Dans l'est, notamment sur le bassin aquitain et près de la Méditerranée, les températures seront un peu plus élevées une fois midi passé avec des températures qui s'échelonneront entre 7 et 12°C.

Ces températures inférieures de 5°C aux normales de saison engendreront des chutes de neige dès le mardi 28 février dans les Pyrénées jusqu'aux Alpes. Ce lundi 27 février il a déjà neigé sur une partie du pays dont l'alerte neige a été levée ce 27 février à midi mais "la Haute Corse reste en alerte orange et la Corse du sud en jaune pour de fortes pluies, et ce, jusqu'au mercredi 1er mars". La Chaîne météo a prévenu que cette semaine il neigerait "beaucoup en montagne dès 1300 mètres". Il est attendu dans la Haute Corse près d'un mètre de neige dès 1500 mètres d'altitude, "avec des risques de crues et d'inondations assez importants" a alerté la Chaîne.

Ainsi, avec l'anticyclone qui touche le pays risque les experts météorologiques ont appelé à la prudence dans le Sud-Ouest ce lundi 27 février en raison des faibles chutes de neige de ce matin, pouvant tenir au sol et apporter 1 à 3 cm en plaine. Ce midi la situation s'est améliorée ont prévenu les météorologistes. Ce mardi 28 février, "le risque de neige se maintiendra sur les régions méridionales".

Pour le reste de la semaine, de mercredi il fera beau mais froid sur la partie nord du pays tandis qu'au sud "les nuages continueront à circuler des Alpes aux Pyrénées jusqu'aux régions méditerranéennes avec peut-être quelques averses résiduelles en Corse" a estimé la Chaîne météo.