"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 10 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions vient d'avoir lieu. Fallait-il avoir parié sur le 6 ? Le 27 ? Le 49 ? Ou le 4 ce vendredi 10 mars 2023 ? Réponse avec les résultats disponibles plus bas.

[Mis à jour le 10 mars 2023 à 21h34] Fin du suspense ! Le tirage de l'Euromillions du vendredi 10 mars 2023 vient d'avoir lieu. On sait désormais ce qu'il fallait avoir parié pour remporter les 17 millions d'euros du jour. N'oubliez pas de vérifier votre code My Million, également disponible dans notre récapitulatif des résultats de l'Euromillions d'aujourd'hui. Voici sans plus attendre la combinaison gagnante du jour :

Tirage du 10/03/2023 9 - 16 - 37 - 38 - 48 Etoiles : 2 - 7

MyMillion : JS 582 4093

La semaine avait commencé sur les chapeaux de roues. La Française des jeux (FDJ) et ses collègues européennes avaient mis en jeu, mardi, pas moins de 144,9 millions d'euros. Une cagnotte qui était le fruit d'un méga jackpot organisé le vendredi précédent et qui n'avait pas trouvé preneur. Résultat, les 130 millions d'euros initialement mis en jeu avaient été remis sur la table avec un peu moins de 15 millions d'euros supplémentaires. De quoi susciter les ambitions. Et mieux valait ne pas trop hésiter à tenter sa chance. Car un champion a empoché le gros lot ce soir-là.

Malheureusement, le petit chanceux ou la petite chanceuse n'avait, semble-t-il, pas tenté sa chance en France. Les très exactement 144 966 361 euros ont été remportés dans un autre pays. Pour rappel, les joueurs de quelque neuf pays participent au tirage de l'Euromillions. Outre la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg sont concernés, chaque mardi et chaque vendredi, par le tirage de l'Euromillions.