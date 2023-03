Orages en France : 21 départements en vigilance, quels risques ?

Dans l'après-midi de ce lundi 13 mars, plus d'une vingtaine de départements seront placés en vigilance orages selon Météo France. Un événement violent et inhabituel pour la saison face auquel il convient d'être prudent.

C'est un épisode orageux violent et surtout inhabituel pour la saison. La France sera frappée, dans l'après-midi du lundi 13 mars 2023, par d'importantes perturbations météorologiques mêlant vents forts, pluies abondantes et de la grêle par endroit. Pas moins de 21 départements sont concernés par une vigilance orange orages déployée par Météo France à partir de 15 heures et jusqu'en milieu de soirée vers 22 heures. Si quelques giboulées sont intervenues pendant la première quinzaine de mars, les orages qui se préparent ne sont d'ordinaire attendue qu'au printemps, nouvelle preuve - s'il en fallait une - du dérèglement climatique. D'ailleurs, la surprise est telle que les météorologues ont "encore des incertitudes sur l'intensité des orages les plus forts et leur extension". Reste que l'événement météorologique "nécessite une vigilance particulière compte-tenu du risque de phénomènes intenses associés".

Quels sont les départements en vigilance orange orages ?

La vigilance orange va traverser la France sur nord-est ou sud-ouest avec 21 départements placés en alerte orange : le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Puy-de-Dome, la Loire, la Corrèze, le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Ariège.

A cette liste déjà longue s'ajoute tous les départements français concernés par une vigilance jaune pour vents, avalanches et/ou crues.

Quelles prévisions et quels risques pour la vigilance orange orages ?

Les orages vont éclater en milieu d'après-midi au-dessus du Sud-Ouest, du Massif centrale et jusqu'en Bourgogne. Les éclairs et la gronde se déplaceront ensuite vers l'est progressivement en fin d'après-midi et durant la soirée. Les orages s'accompagneront de "violentes rafales de vent pouvant dépasser localement les 90 à 100 km/h", d'après le bulletin matinal de Météo France. Aux vents se joindront par moment des averses "temporairement soutenues", lesquelles pourraient amener jusqu'à 20 à 30 mm de pluie et peu de temps. Or, l'eau pourrait avoir du mal à s'écouler du fait de la sécheresse des sols et conduire à des inondations dans les rues.

Localement, les pluies pourraient laisser place à des chutes de grêles. Face aux vents, aux averses et risques de crues et/ou d'inondations, Météo France invite à la plus grande vigilance. Il est recommandé de s'éloigner des arbres et des cours d'eau et de limiter ses déplacements. La prudence est de mise pour tout le pays, car la liste des vigilances est susceptible d'évoluer au fil de la journée.