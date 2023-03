Grève du 28 mars : à quelles perturbations s'attendre ?

GREVE DU 28 MARS. Une dixième journée de mobilisation contre la réforme de retraite se prépare avec la grève du 28 mars. Transports, écoles, éboueurs et raffineries devraient se mobiliser. Quelles sont les perturbations annoncées ?

Pas de répit pour les opposants à la réforme des retraites. La dixième journée de grève contre le projet de loi prévue ce mardi 28 mars approche, seulement cinq jours après les mobilisations mouvementées de jeudi dernier et après de multiples actions locales durant le week-end. Profitant de la mouvance contestataire qui a repris du poil de la bête, avec 1,08 à 3,5 millions de personnes descendues dans les rues la semaine dernière selon les chiffres respectifs de la police et des syndicats, la grève du 28 mars pourrait être très suivie. Ce sera, à coup sûr, le cas dans les transports avec des trafics annoncés "perturbés" par les directions de la SNCF et de la RATP.

Ailleurs, comme dans les écoles ou les raffineries, les appels ont été lancés et si aucune réponse n'a encore été donnée, il y a de bonnes raisons de s'attendre à des perturbations. Les raffineries sont encore sous le coup d'une grève reconductible menée depuis plusieurs semaines malgré de récentes réquisitions. Des annonces faites à la veille de la nouvelle journée de grève pourraient donner le ton concernant l'ampleur des perturbations, mais des actions et manifestations sont prévues dès ce lundi 27 mars en guise d'avant-goût.

Trafics SNCF et RATP "très perturbés" pour la grève du 28 mars

Le secteur des transports entre dans la quatrième semaine de grève reconductible et il promet d'être mobilisé pour le dixième acte du mouvement social contre la réforme des retraites, ce mardi 28 mars. Les deux sociétés ont d'ores et déjà annoncé plusieurs perturbations sur leur circulation. Les déplacements seront "fortement perturbés" avec la SNCF qui a averti de la circulation de 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, de 2 TER sur 3 et de 2 Intercités sur 3 en moyenne.

En Ile-de-France, la Régie de la RATP prévient aussi des difficultés auxquelles s'attendre : un trafic "perturbé" sur les métros et "très perturbé" dans les RER. Seuls les tramways et les bus devraient être à l'abris des problèmes de circulation. Non seulement de partager les premières prévisions du trafic, la RATP invite "les voyageurs, qui en ont la possibilité, à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là".

Les transports aériens, maritimes et routiers en grève ?

Si les transports ferroviaires sont systématiquement mobilisés lors des journées de grève depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, d'autres secteurs ont tendance à suivre leur exemple. Dans le secteur aérien notamment, dans lequel une grève des contrôleurs sévit, la Direction générale de l'aviation civile pourrait annoncer de nouvelles annulations de vols dans plusieurs aéroports français ce mardi 28 mars, en raison de l'appel de l'intersyndicale.

La grève des éboueurs maintenue le 28 mars

Cela fait trois semaines que les éboueurs ont entamé la grève contre la réforme des retraites et trois semaines que les déchets s'amassent dans la capitale. A la veille de la grève du 28 mars, les usines d'incinération de la région parisienne ont rouvert soit par la levée volontaire du mouvement soit par la réquisition, mais les agents de la filière du traitement des déchets n'ont pas décidé de mettre un terme à la mobilisation. Au contraire, ils devraient être plus nombreux à débrayer puisqu'aux agents des services publics vont s'ajouter des employés de la société privée Derichebourg où un préavis de grève à durée indéterminée à été déposé par la CGT. Le ramassage des déchets devrait donc être perturbé dans les 1er, 2e, 4e, 10e, et 18e arrondissement de Paris.

Les raffineries toujours en grève le 28 mars ?

Le mouvement de grève se poursuit dans le secteur pétrolier et la grève du 28 mars devrait être suivie avec des blocages dans des raffineries et des dépôts de carburant en France. Ces mises à l'arrêt de toute ou une partie de la production engendrent des situations de manque de carburant. "15% des stations-service sont en rupture d'un ou plusieurs produits", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'un entretien sur RMC vendredi dernier. Mais par endroit, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou le Morbihan, ce sont plus de 30% des stations qui étaient en rupture d'un ou de plusieurs carburants ce week-end. Effectivement, "trois régions sont plus en difficulté : Bretagne, Pays de la Loire et PACA. Le pourtour de l'Occitanie proche de la mer, un peu aussi", a précisé la ministre. Si l'Etat a procédé à des réquisitions dans certains endroits, notamment au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), les débrayages se poursuivent dans d'autres endroits, et pourraient encore être effectifs mardi.

Les jeunes et les écoles en grève ce 28 mars ?

Dans le secteur de l'éducation, peu d'annonces ont été faites quant à la grève du 28 mars. Sur Twitter, le syndicat CGT-Educ'action a néanmoins appelé à une "mobilisation interprofessionnelle le mardi 28 mars" afin de "battre le fer tant qu'il est chaud". Dans un communiqué également publié sur Twitter ce vendredi 24 mars, l'intersyndicale lycéenne, composée des syndicats FIDL, la Voix lycéenne et le Mouvement national lycéen, a par ailleurs appelé à "des blocus reconductibles dès le lundi 27 mars, et ce, jusqu'à la fin de la semaine". Les syndicats lycéens affirment par ailleurs que "1 500 établissements" ont été bloqués depuis le début de mouvement de contestation de la réforme des retraites. Il va sans dire que les syndicats lycéens vont vouloir poursuivre le mouvement de blocus lors de la grève du 28 mars.