Grève du 28 mars, en direct : de fortes perturbations annoncées ce mardi ?

GREVE 28 MARS. A la veille de la grève du 28 mars, l'intersyndicale continue d'appeler les travailleurs à la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs perturbations sont déjà annoncées.

16:19 - La grève du 28 mars, bis repetita du mouvement de jeudi dernier ? La grève de ce mardi devrait avoir "une physionomie similaire à celle du 23 mars en termes de blocages, de grèves, mais également de heurts et de dégradations" selon une note des services de renseignement consultée par Le Parisien. 650 000 à 900 000 personnes sont attendues dans les rues tandis que "le socle des salariés syndicalistes estimé entre 500 000 et 600 000 personnes devrait à nouveau répondre présent, soutenu par des représentants de la société civile clairement opposée à cette réforme des retraites et aux politiques du gouvernement" pour la grève est-il encore précisé. Il faut également s'attendre à de possibles débordements et des scènes de violences en marge de la grève du 28 mars, à l'instar des images saisissantes de jeudi dernier. Les autorités redoutent "des incidents graves dans une cinquantaine de villes", notamment dans les territoires où l'ultra-gauche est très représentée. 15:55 - Plus de 250 manifestations ce mardi La grève du 28 mars s'accompagnera comme à chaque mobilisation depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites de manifestations. Selon le syndicat Unsa, plus de 250 manifestations sont prévues partout en France ce mardi. L'intersyndicale espère que les cortèges rassembleront au moins autant si ce n'est plus de monde que le 23 mars. Pour rappel, 3,5 millions de personnes ont battu le pavé la semaine dernière selon les syndicats, 1,08 million d'après les autorités. 15:31 - 30% de grévistes attendus dans les écoles primaires 1 professeur sur 3 devrait participer à la grève du 28 mars selon les estimations du principal syndical de l'enseignement dans les établissements du premier degré, le SNUipp-FSU. A chaque grève, les enseignants des écoles primaires et maternelles voulant joindre le mouvement social sont contraints de se déclarer deux jours à l'avance, de quoi permettre aux syndicats d'évaluer le taux de participation. A noter que pour la grève du 23 mars, le SNUipp-FSU avant annoncé 40 à 50% des grévistes et que seulement 25% des enseignants étaient effectivement absents le jour J, selon le ministère de l'Education nationale. 15:16 - Grève des éboueurs : tentative échouée dans le privée ? Les éboueurs employés par les services publics mènent une grève reconductible depuis trois semaines et prévue à minima jusqu'à ce lundi, mais ces agents d'entretiens devraient poursuivre le mouvement ce mardi à l'occasion de la grève du 28 mars. Ils espéraient d'ailleurs voir la mobilisation s'étendre jusqu'aux éboueurs du privé grâce au préavis déposé par la CGT pour les employés de la société Derichebourg. BFMTV a toutefois appris que la préavis a été levé ce lundi matin. Le ramassage des déchets ne devrait donc pas être perturbé dans les 1er, 2e, 4e, 10e, et 18e arrondissements de Paris. 15:07 - Des prémisses à la grève du 28 mars La dixième journée de grève interprofessionnelle nationale, lancée à l'appel de l'intersyndicale est prévue mardi 28 mars, mais des actions sont menées dès ce lundi pour protester contre la réforme des retraites. Ce lundi, plusieurs blocages ont eu ou ont toujours lieu devant des établissements scolaire et les grèves reconductibles sont en cours dans les transports RATP et SNCF ou encore dans les raffineries et la filière du traitement des déchets, marquée par la grève des éboueurs.

Le secteur des transports entre dans la quatrième semaine de grève reconductible et il promet d'être mobilisé pour le dixième acte du mouvement social contre la réforme des retraites, ce mardi 28 mars. Les deux sociétés ont d'ores et déjà annoncé plusieurs perturbations sur leur circulation. Les déplacements seront "fortement perturbés" avec la SNCF qui a averti de la circulation de 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, de 2 TER sur 3 et de 2 Intercités sur 3 en moyenne.

En Ile-de-France, la Régie de la RATP prévient aussi des difficultés auxquelles s'attendre : un trafic "perturbé" sur les métros et "très perturbé" dans les RER. Seuls les tramways et les bus devraient être à l'abris des problèmes de circulation. Non seulement de partager les premières prévisions du trafic, la RATP invite "les voyageurs, qui en ont la possibilité, à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là".

Les transports aériens, maritimes et routiers en grève ?

Si les transports ferroviaires sont systématiquement mobilisés lors des journées de grève depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, d'autres secteurs ont tendance à suivre leur exemple. Dans le secteur aérien notamment, dans lequel une grève des contrôleurs sévit, la Direction générale de l'aviation civile pourrait annoncer de nouvelles annulations de vols dans plusieurs aéroports français ce mardi 28 mars, en raison de l'appel de l'intersyndicale.

Cela fait trois semaines que les éboueurs ont entamé la grève contre la réforme des retraites et trois semaines que les déchets s'amassent dans la capitale. A la veille de la grève du 28 mars, les usines d'incinération de la région parisienne ont rouvert soit par la levée volontaire du mouvement soit par la réquisition, mais les agents de la filière du traitement des déchets n'ont pas décidé de mettre un terme à la mobilisation. Ils auraient pu être plus nombreux à débrayer grâce au préavis déposé par la CGT dans la société privée Derichebourg, mais le document a été levé dans la matinée du 27 mars. Les éboueurs du privé ne devraient donc pas se joindre à leurs collègues du public.

Le mouvement de grève se poursuit dans le secteur pétrolier et la grève du 28 mars devrait être suivie avec des blocages dans des raffineries et des dépôts de carburant en France. Ces mises à l'arrêt de toute ou une partie de la production engendrent des situations de manque de carburant. "15% des stations-service sont en rupture d'un ou plusieurs produits", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'un entretien sur RMC vendredi dernier. Mais par endroit, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou le Morbihan, ce sont plus de 30% des stations qui étaient en rupture d'un ou de plusieurs carburants ce week-end. Effectivement, "trois régions sont plus en difficulté : Bretagne, Pays de la Loire et PACA. Le pourtour de l'Occitanie proche de la mer, un peu aussi", a précisé la ministre. Si l'Etat a procédé à des réquisitions dans certains endroits, notamment au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), les débrayages se poursuivent dans d'autres endroits, et pourraient encore être effectifs mardi.

Dans le secteur de l'éducation, le SNUipp-FSU s'attend à voir 30% des professeurs des établissements du premier degré à faire grève ce 27 mars. Sur Twitter, le syndicat CGT-Educ'action a néanmoins appelé à une "mobilisation interprofessionnelle le mardi 28 mars" afin de "battre le fer tant qu'il est chaud". Dans un communiqué également publié sur Twitter ce vendredi 24 mars, l'intersyndicale lycéenne, composée des syndicats FIDL, la Voix lycéenne et le Mouvement national lycéen, a par ailleurs appelé à "des blocus reconductibles dès le lundi 27 mars, et ce, jusqu'à la fin de la semaine". Les syndicats lycéens affirment par ailleurs que "1 500 établissements" ont été bloqués depuis le début de mouvement de contestation de la réforme des retraites. Il va sans dire que les syndicats lycéens vont vouloir poursuivre le mouvement de blocus lors de la grève du 28 mars.