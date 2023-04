La réforme des retraites pourrait déjà être abrogée dans les prochaines semaines et cette fois, ça pourrait passer

Alors que l'opposition au projet de loi désormais promulgué ne diminue pas, il s'agirait d'un véritablement retournement de situation politique.

Aussitôt promulguée, aussitôt retirée ? Ce ne serait pas aussi facile, mais la réforme des retraites pourrait se retrouver une nouvelle fois en difficultés devant le Parlement. Alors que le chemin législatif du texte est allé à son terme et que, désormais, plus aucun recours n'existe sur le présent projet de loi, une autre voie serait envisagée par certains politiques pour tenter de faire retirer ces nouvelles dispositions, notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Après des débats parlementaires limités à 15 jours (Assemblée nationale et Sénat confondus), de nombreuses grèves et manifestations depuis la mi-janvier ayant réuni jusqu'à 3,5 millions de personnes selon les syndicats, mais aussi des recours déposés devant le Conseil constitutionnel, la voix des opposants à la réforme des retraites n'a pas été entendue. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les députés et sénateurs macronistes, aidés de quelques élus LR, sont allés au bout de leur projet, coûte que coûte. Le discours d'Emmanuel Macron sur la question n'a d'ailleurs été le signe d'aucun mea culpa, tout juste d'un regret sur l'absence de consensus autour de cette grande réforme sociétale.

Pourquoi la loi pourrait passer

Un consensus que veulent parvenir à trouver, de leur côté, des députés du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) pour abroger la réforme des retraites. Ces élus ont une idée en tête pour cela : utiliser leur niche parlementaire du 8 juin -elle permet à tout groupe politique de ne faire étudier par l'Assemblée que ses propres propositions de loi sur une journée- pour soumettre au vote du palais Bourbon une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites.

Le groupe LIOT s'était fait connaître du grand public lors du vote de la motion de censure après l'engagement de l'article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne pour faire adopter le texte par l'Assemblée sans le vote des députés. Cette motion de censure du gouvernement, qu'ils avaient déposée, avait échoué à 9 voix, manquant de peu de renverser le pouvoir exécutif en place. Il fallait pour cela la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Bis repetita avec leur nouvelle proposition de loi ? Pas si sûr. En effet, dans ce cadre-là, une majorité relative suffit à faire adopter un texte, c'est-à-dire une majorité de voix en fonction du nombre de votants. Dans le cas d'une issue positive à l'initiative de LIOT, il resterait toutefois à convaincre le Sénat, majoritairement en faveur de la réforme des retraites. La proposition de loi est encore loin d'en être là, mais l'éventualité d'une abrogation de la réforme des retraites existe bel et bien. D'autant que si les deux chambres ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.