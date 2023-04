Manifestations du 1er mai : Paris, Marseille... Tous les parcours

MANIFESTATIONS 1ER MAI. A l'occasion de la fête du Travail, des manifestations auront lieu en France le 1er mai 2023. Une journée qui pourrait être "historique" avec une nouvelle démonstration d'opposition à la réforme des retraites.

La fête du Travail aura une saveur très particulière cette année. Moins de trois semaines après la promulgation de la réforme des retraites, ce 1er mai 2023 approche dans une atmosphère où l'hostilité au projet de loi n'est pas retombée à travers le pays. Ces derniers jours, chaque déplacement du président de la République ou de ses ministres est accompagné d'un rassemblement d'opposants venus faire du bruit et dire à Emmanuel Macron et son gouvernement leur opposition au report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Si entre mi-janvier et mi-avril, les syndicats ont multiplié les appels à la grève et les journées de manifestations -avec des participations diverses-, rien n'a été organisé depuis la décision du Conseil constitutionnel. Question de finances, d'abord, pour les contestataires privés de paye pour chaque jour de grève, mais aussi de lassitude devant des mobilisations restées vaines et un gouvernement inflexible.

Le 1er mai, jour férié, est donc l'occasion pour la CGT, CFDT, FO et les autres organisations syndicales, de descendre à nouveau dans la rue, banderoles à la main, slogans préparés, afin de rappeler que la contestation est toujours là. Au point que pour les services du Renseignement territorial, il s'agira d'une "journée historique" en terme de mobilisation, "dans un esprit vengeur" ainsi qu'il l'a été écrit dans une note relayée par BFM TV.

Quel est le parcours de la manifestation à Paris le 1er mai 2023 ?

A Paris, le parcours de la manifestation du 1er mai 2023 n'est pas une surprise. C'est en effet un tracé tout à fait traditionnel qui a été annoncé puisque le rendez-vous est fixé place de la République. Les manifestants défileront ensuite jusqu'à la place de la Nation, même si la liste des boulevards empruntés pour rallier l'arrivée n'a pas encore été définitivement arrêtée. Un crochet sera-t-il fait par Bastille ?

Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes... Les parcours des manifestations du 1er mai

A ce stade, un peu moins de 150 manifestations sont d'ores et déjà annoncées en France pour le 1er mai 2023. Des défilés sont prévus dans toutes les grandes villes, mais pas que. Voici la liste des principaux cortèges :

Angers : 10h30, place Leclerc

Béziers : 10h30, devant la Bourse du Travail

Brest : 10h30, place de la Liberté

Clermont-Ferrand : 10 heures, place du 1er mai

Grenoble : 10 heures, boulevard Alsace-Lorraine

Le Mans : 13h30, place des Jacobins

Lyon : 10 heures, place Jean-Jaurès

Metz : 10h30, devant l'Arsenal

Montpellier : 10h30, place Albert-Ier

Mulhouse : 10 heures, place de la Bourse

Nancy : 10h30, place de la République

Nantes : 10h30, parvis des Nefs

Perpignan : 10h30, place de la Catalogne

Reims : 10 heures, à la Maison des syndicats

Rennes : 11 heures, place de Bretagne

Saint-Etienne : 10h30, à la Bourse du Travail

Saint-Nazaire : 11 heures, place de l'Amérique latine

Strasbourg : 10 heures, avenue de la Liberté

Troyes : 10 heures, place Jean-Jaurès

Toulouse : 10 heures, à Saint-Cyprien

Une mobilisation "historique" annoncée, à quels chiffres s'attendre ?

Cette année, les manifestations du 1er mai devraient réunir bien plus de monde que les années précédentes. Le Renseignement s'attend à une mobilisation de 80 000 à 100 000 personnes rien qu'à Paris, soit quasiment l'équivalent du total des manifestants à travers tout le pays les années précédentes. En 2022, entre 116 500 (ministère) et 210 000 manifestants avaient défilé en France ; contre 106 000 à 170 000 en 2021 ou encore 164 000 à 310 000 en 2019.