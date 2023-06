"L'audace, c'est ça !" D'où vient la légende la plus tenace sur le baccalauréat ?

C'est une rumeur indissociable de l'épreuve de philo au bac, celle de l'élève qui a obtenu 20/20 avec une réponse simple à la question "qu'est-ce que l'audace ?". Voici la possible origine de cette légende urbaine.

C'est une vieille rengaine qui chaque année amuse ou donne espoir aux candidats du bac : trois mots qui auraient permis à un élève de décrocher le 20/20 en philosophie. A la question "qu'est-ce que l'audace ?" un élève téméraire aurait répondu "c'est ça" sans plus d'explications sur sa copie. Un acte qui au lieu de porter une réflexion sur l'audace, la met en scène. Ce coup de génie évoqué tous les ans à l'approche de l'épreuve de philosophie ou lors des résultats du bac n'a pourtant jamais existé, le ministère de l'Education l'a lui-même assuré à une époque dans sa foire aux questions dédiée au baccalauréat.

Rumeur devenue véritable légende du bac, elle est évoquée tous les ans depuis plus de quarante, et même soixante ans, selon l'historien Thomas Snégaroff, qui s'est penché sur le sujet en 2019 et interrogé par franceinfo et Brut. Cette histoire qui ne fait mention d'aucune date et n'identifie pas l'élève qui aurait eu le culot ou l'éclair de génie récompensé d'un 20/20 s'approprie facilement et revit année après année.

Une légende tirée d'un film ?

Le film Le Pion de 1978 pourrait être à l'origine de cette rumeur, à moins que la légende préexistante n'est elle-même inspirée la scène du film français de Christian Gion ? En l'occurrence c'est lors d'un devoir de français qui interroge les élèves sur "qu'est-ce que le risque ?" qu'un élève rendant sa copie en quelques minutes obtient non pas la note de l'excellence, mais un très bon 18/20. Comment ? En se contentant de répondre : "Le risque, c'est ça". Une "idée fantastique" selon le professeur du long-métrage, mais qui si elle est réalisée lors d'un vrai examen ne sera jamais récompensée par la meilleure note possible.

La réputation de la philosophie faisant passer la matière pour une discipline que ne se révise pas, voire parfois pour une loterie où les notes sont attribuées au hasard, selon l'appréciation et la sensibilité des correcteurs, la rumeur a eu plus de faciliter à prendre racine dans les esprits.

Mais la philosophie évalue la culture générale et la capacité des candidats à raisonner et à réfléchir sur des sujets relevant de la société et ne peut pas se satisfaire de cette réponse désinvolte, n'en déplaise à Christian Gion dont le personnage semble préféré l'action à la réflexion : "Les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment (et plutôt moins que plus) du risque, mais vous, vous avez risqué !" En 2023, mieux vaut donc noircir sa copie d'un argumentaire pensé que de s'en remettre à l'audace. D'autant plus que les chances sont faibles pour que le sujet tienne en cette question : "Qu'est-ce que l'audace ?"