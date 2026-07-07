Résultat du bac 2026 : la plupart des académies ont publié les résultats, découvrez les admis en direct

Les résultats du bac 2026 ont été dévoilés dans de nombreuses académies ce mardi 7 juillet. Découvrez qui a décroché le baccalauréat 2026.

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12:05 - Plus de 93% de réussite dans l'académie de Grenoble selon les résultats partiels Pour l'heure, les résultats de 12486 de l'académie de Grenoble sont disponibles. 11649 ont obtenu le bac du premier coup. Le taux de réussite est de 93,3%. En voie générale, il monte à 95,37%. Le taux de mention est de 69,73%.

12:04 - Vous avez un super résultat au bac 2026 ? Les banques vont vous faire les yeux doux ! C'est une tradition publicitaire bien ancrée qui se répète ce mardi 7 juillet. Comme chaque année, les grands établissements bancaires lancent leurs offres promotionnelles de l'été. Les lauréats qui décrochent une mention Assez Bien, Bien ou Très Bien peuvent prétendre à des primes financières allant de 15 à 160 euros selon les enseignes, souvent conditionnées à l'ouverture d'un premier compte courant. Pour les profils d'excellence, certaines régions ou municipalités proposent également des bourses spécifiques. Une manière de monétiser les efforts fournis pendant l'année, même s'il faudra obligatoirement présenter le relevé de notes officiel téléchargé sur Cyclades pour débloquer ces fonds ou avantages !

11:54 - Quel taux de réussite dans l'académie d'Orléans-Tours ? Dans l'académie d'Orléans-Tours, les résultats de 13 731 candidats ont été publiés pour l'heure et 12 814 ont décroché le diplôme pour un taux de réussite de 93,32%. En voie générale, le taux de réussite est plus précisément de 95,15%. Il est de 95,51% en filière professionnelle et de 84,32% en voie technologique.

11:52 - Les résultats du bac 2026 toujours pas publiés Les résultats du bac 2026 dans l'académie de Lyon étaient attendus lors de la vague de 11h30, mais à presque midi ces résultats ne sont toujours pas tombés. Ils pourraient arriver avec la prochaine vague de 12h15.

11:49 - Quel taux de réussite selon les résultats du bac à Bordeaux ? Dans l'académie de Bordeaux, les résultats de 17 371 candidats ont été publiés pour l'heure et 16 270 ont décroché le diplôme pour un taux de réussite de 93,66%. En voie générale, le taux de réussite est plus précisément de 94,62%. Il est de 95,48% en filière professionnelle et de 87,32 en voie technologique.

11:46 - Plus de 92% de réussite au bac 2026 à Aix-Marseille selon les résultats partiels publiés A Aix-Marseille, le taux de réussite du bac 2026 est de 92,55% selon les résultats rendus publics. Ces derniers sont partiels puisqu'ils concernent 16 573 candidats, dont 15 339 ont été admis. Dans le détail, filière par filière, il a eu 94.54% de réussite au bac général, 83.73% au bac techno et 94.64% au bac pro.

11:44 - L'académie de Montpellier a publié ses résultats du bac 2026 Les résultats du bac de l'académie de Montpellier sont publiés. 50 000 candidats sont concernés et connaissent désormais leur sort. Vous pouvez les découvrir sur le moteur de recherche de Linternaute.com.

11:40 - Les résultats de tous les candidats du bac 2026 sont-ils rendus publics ? Seule une partie des candidats du bac 2026 verront les résultats rendus publics ce mardi : ceux ayant accepté de voir ce résultat communiqué par le rectorat. Toutes les autres auront bien accès à leur résultat et leurs notes, mais uniquement sur Cyclades, site de ministère de l'Education nationale. En début d'année, les lycéens doivent préciser s'ils acceptent de voir leurs résultats communiqués ou non.

11:39 - Les résultats du bac 2026 de l'académie de Bordeaux sont en ligne ! Les candidats de l'académie de Bordeaux sont fixés sur leur sort avec une mise en ligne planifiée à 11h30. Le rectorat gère cette année le dossier de 31000 élèves répartis sur les départements aquitains. L'an dernier, la session s'était achevée sur un score solide de 91,6% de reçus après les oraux du second groupe. Les lauréats admis d'office se tourneront vers Parcoursup cet après-midi pour finaliser leur inscription administrative dans l'enseignement supérieur.

11:37 - Les résultats du bac sont tombés en Corse L'heure de la publication des résultats du bac 2026 a enfin sonné pour les candidats de l'académie de Corse. A compter de 11h30, tous les élèves corses ayant passé l'examen peuvent consulter leurs résultats sur Cyclades, et sur Linternaute via la page dédiée aux résultats des examens dans l'académie de Corse si ils ont accepté de rendre leurs résultats publics.

11:36 - Les résultats du bac sont tombés pour l'académie Toulouse Les résultats du bac 2026 sont tombés pour l'académie de Toulouse, ils sont en ligne et disponibles avec le moteur de recherche de Linternaute.com. Ils étaient cette année 29 475 candidats.

11:35 - Dans les coulisses des délibérations du bac : les résultats sont sérieusement évalués Les coulisses des délibérations sur ces résultats du bac mettent en lumière le pouvoir souverain du jury de repêchage, un mécanisme humain indispensable avant la publication des fichiers numériques. Lorsqu'un candidat obtient une note globale finale très proche du seuil fatidique, par exemple 9,8 ou 9,9 sur 20, son livret scolaire est ouvert et examiné attentivement par les professeurs de la commission. Si les appréciations de l'année témoignent d'un comportement sérieux, d'une assiduité irréprochable et d'une progression constante, le jury choisit d'arrondir la moyenne à 10 sur 20. Ce choix souverain permet d'accorder le diplôme d'office et d'éviter l'épreuve psychologique des oraux de contrôle, illustrant la manière dont le ministère de l'Education sait valoriser l'effort continu au-delà de la froideur des chiffres.

11:35 - L'académie de Grenoble publie les résultats du bac 2026 ! 11h30 a sonné et l'heure est venue pour les candidats de l'académie de Grenoble de savoir s'ils ont décroché le bac 2026 ou non. Les résultats du bac sont dévoilés à 11h30 et sont disponibles sur Linternaute via la page dédiée aux résultats des examens dans l'académie de Grenoble, pour les candidats ayant accepté de rendre leurs résultats publics.

11:35 - Consultez les résultats du bac de l'académie de Besançon ! Les résultats du bac de 2026 de l'académie de Besançon sont en ligne. Pour cette édition 2026, l'académie franc-comtoise comptabilise près de 11600 candidats impatients de découvrir leur verdict. Lors de la session précédente, la région avait enregistré un taux de réussite global stabilisé autour de 90%, affichant une belle régularité selon les départements. La consultation directe par nom permet aux familles de vérifier gratuitement les mentions sans subir de ralentissement sur les réseaux.