Blocage de TotalEnergie : les images des manifestations et échauffourées à Paris

Des manifestations de militants écologistes sont en cours devant la tour de TotalEnergie à Paris alors qu'une assemblée générale des actionnaires est prévu ce vendredi 26 mai 2023.

La tour Total est prise d'assaut à Paris. Alors qu'une assemblée générale entre les actionnaires de TotalEnergie doit avoir lieu à partir de 10 heure, ce vendredi 26 mai, des centaines de militants écologistes tentent de bloquer les lieux depuis l'aube. Sitting, blocages des routes et cassage des vitrines du bâtiment... Actions pacifiques et plus radicales se mêlent pour dénoncer la politique et les agissements du géant pétrolier, mais aussi les profits engrangés par les actionnaires en pleine crise climatique.

Les actions et manifestations des militants écologistes des différents collectifs mobilisés sont réprimées par les forces de l'ordre qui délogent les activistes devant les locaux de Total usant de gaz lacrymogène. "Une répression violente" dénoncée par les collectifs écologistes tel qu'Alternatiba.

Les manifestations et le blocage de TotalEnergie a commencé très tôt ce vendredi avec un rassemblement pacifique des militants écologistes devant les portes de la tour Total. Les militants écologistes se sont aussi attroupés dans les rues voisines des locaux du géant pétroliers armés de pancarte.

Aux sittings et aux manifestations se sont ajouts d'autres actions, plusieurs activistes s'en sont pris aux vitres de la tour s'insérant dans le périmètre de sécurité pour briser les vitrines des locaux.

Face à la mobilisation des militants écologistes, les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour déloger de force les activistes. Evacuation des militants assis, usage de gaz lacrymogène sur des groupes de militants sont dénoncées par les collectifs mobilisés.