Les brosses le long des escalators ont une importance capitale et presque tout le monde s'en moque

Les brosses situées au niveau des marches des escalators sont plus utiles que ce qu'il n'y parait et non, elles ne servent pas à cirer vos chaussures...

Accessoires ou détails utiles ? C'est dans la deuxième catégorie qu'il faut ranger les brosses installées le long des escalators. Et ne croyez pas que ces brosses servent à épousseter les chaussures - une mauvaise idée en somme pour les chaussures claires qui risquent de ressortir plus sales que propres de ce brossage rapide.

Ces brosses, aussi appelées déflecteurs de plinthes, systématiquement présentes des deux cotés des marches d'un escalator, font en réalité partie des mesures de sécurité de l'escalier mécanique.

Mais de quoi nous protègent ces brosses qui passent souvent inaperçues ou interrogent les enfants plus observateurs ? Tout simplement du fin espace qui se trouve entre la fin de la marche et le côté de l'escalator, un trou qui donne directement sur les engrenages et les moteurs qui permettent à l'escalator de monter ou de descendre.

Des barrières pour alerter les usagers

Si l'espace est fin, un vêtement ou pire un doigt ou un orteil a vite fait de se coincer dedans, créant d'importants dommages à la machinerie de l'escalator, mais surtout de graves accidents aux utilisateurs. Et de telles mésaventures sont déjà arrivées à des enfants qui se sont fracturé les doigts, voire ont été amputés dans le pire des cas.

Si les brosses d'escalator ne bouchent pas totalement le trou, elles agissent comme des barrières et surtout alertent l'utilisateur qui s'approcherait trop près du bord ou dont l'écharpe serait à la limite de se coincer. Qui n'a jamais été surpris par cette sensation de chatouille ou juste d'être touché par quelque chose au niveau des marches de l'escalator et s'est déporté de quelques centimètres ?

Si cela vous est arrivé, c'est parce que les brosses d'escalator remplissent quotidiennement leur mission et écartent du danger. Souvent, ces brosses sont doublées de lignes jaunes sur les bords de chaque marche, mais avec un marquage encore plus discret que les déflecteurs de plinthes, les brosses semblent être de meilleures alertes. Sachant cela, peut-être arrêterez vous de rapprocher vos chaussures de ces brosses pour tenter, en vain, de les nettoyer.