Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 juin 2023, 39 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour cet ultime tirage Euromillions du mois de juin, la FDJ propose 39 millions d'euros. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce vendredi 30 juin 2023 a pour seule originalité d'être le dernier de ce mois de juin. Pour le reste, rien ne change. Comme chaque mardi et chaque vendredi, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 moyennant 2,50 euros. Grâce à cette mise, il est possible de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile compris entre 1 et 12, soit une combinaison classique. Le tirage Euromillions aura lieu vers 21h15, soit un peu après celui du code My Million qui permet à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone d'empocher un million d'euros. Tous les résultats seront livrés ici même vers 21h30.

On ignore encore quel sera le montant de la prochaine cagnotte du tirage de l'Euromillions, celui-ci dépendant du résultat de ce vendredi soir. En effet, en cas de victoire, les compteurs seront remis à zéro, soit à 17 millions d'euros, aucune cagnotte en dessous de ce montant ne pouvant être proposée à ce jeu de hasard. En revanche, si personne ne trouve le résultat Euromillions ce vendredi soir, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros en plus. Une chose est sûre, la Française des jeux (FDJ) propose quoi qu'il arrive un jackpot des vacances à l'occasion de son tirage du Loto prévu samedi 1er juillet. Il est d'ores et déjà possible de tenter votre chance.