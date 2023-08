Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 août 2023 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le résultat de l'Euromillions du 22 août 2023 sera disponible dès que le tirage sera effectué. Ce mardi, ce sont 71 millions d'euros qui sont mis en jeu par la FDJ.

[Mis à jour le 22 août 2023 à 19h00] 71 millions d'euros sont à gagner lors de ce nouveau tirage Euromillions du mardi 22 août 2023. En effet, ce beau jackpot est à remporter alors que les cinq derniers tirages Euromillions n'ont pas trouvé gagnant en France, via la FDJ, ou par ses collègues européens. Mais vérifiez bien votre ticket de jeu. En effet, lors du dernier tirage, un joueur français a trouvé les cinq bons numéros et une étoile, et a ainsi remporté 141 503, 90 euros.

Vous retrouverez ci-dessous, le résultat de l'Euromillions, mais également le numéro My Million, qui fera automatiquement d'un joueur français un millionnaire, en lui permettant de remporter un million d'euros :

Afin de devenir multimillionnaire grâce à l'Euromillions, il faut sélectionner les cinq bons numéros parmi 50 propositions, ainsi que deux numéros étoiles sur 12 possibilités.

Pour cela, il faut vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochez cinq numéros et vos deux étoiles. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour est joué. Une fois la grille validée, vous recevez votre code My Million qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.