Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 août 2023 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. La FDJ propose un jackpot de 92 millions d'euros, ce mardi 29 août 2023, lors du tirage de l'Euromillions. Découvrez tous les résultats dès publication.

Pour le tirage du mardi 29 août de l'Euromillions, la FDJ propose un gros pactole de 92 millions d'euros. L'Euromillions a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs pays européens. Ce jeu de tirage, géré en France par la Française des Jeux (FDJ), offre des jackpots massifs et attire des millions de joueurs chaque semaine. Le jeu de hasard a vu le jour en 2004 grâce à une initiative conjointe de trois opérateurs de loterie européens majeurs : la FDJ en France, Camelot au Royaume-Uni, et Loterías y Apuestas del Estado en Espagne. L'idée était simple mais audacieuse : créer une loterie qui transcenderait les frontières nationales et permettrait aux joueurs de plusieurs pays de participer à des tirages communs.

La première vente de billets a eu lieu en février 2004, avec des tirages inauguraux en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Depuis lors, le jeu a connu une croissance spectaculaire, avec de nouveaux pays rejoignant régulièrement l'Euromillions. Aujourd'hui, cette loterie est proposée dans une quinzaine de pays européens, ce qui en fait l'une des plus vastes loteries transnationales au monde. Le format de l'Euromillions est relativement simple. Les joueurs choisissent cinq numéros principaux parmi une plage de 1 à 50, ainsi que deux étoiles chanceuses parmi une plage de 1 à 12. Les tirages ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi soir. Les participants ont la possibilité de remporter des jackpots impressionnants, qui ont atteint des sommes records de plusieurs centaines de millions d'euros. Outre les jackpots, l'Euromillions offre également des prix de rang inférieur, ce qui signifie que même si vous ne remportez pas le gros lot, vous avez toujours de bonnes chances de gagner des prix plus modestes. Cela a contribué à la popularité durable de cette loterie, car les joueurs peuvent rêver de devenir millionnaires tout en ayant la possibilité de gagner de plus petites récompenses.

Comme chaque mardi et vendredi, le résultat du tirage est révélé vers 21h05. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : les numéros gagnants, les étoiles et MyMillion. Avant le tirage de ce mardi 29 août, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille !