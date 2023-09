Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 septembre 2023, 18 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. La FDJ vous donne l'opportunité de remporter 18 millions d'euros lors du tirage du Loto de ce samedi 16 septembre 2023. Serez-vous le chanceux du jour ? Découvrez les résultats du Loto sur notre page.

Samedi 16 septembre 2023, il est possible de remporter une cagnotte de 19 millions d'euros avec la Française des jeu, à l'occasion du tirage du Loto. La dernière cagnotte mise en jeu, vendredi 15 septembre, à l'occasion du Loto du patrimoine, qui s'élevait à 17 millions d'euros, n'a pas été remportée, augmentant la mise de celle du jour. Avec 19 millions d'euros, il est possible de s'acheter 331 lingots d'or de 1 kg (au prix de 57 330 euros le kg). Ce jackpot correspond également au prix d'une des voitures les plus chères du monde : la Bugatti La Voiture Noire, qui coûte 18 millions d'euros. En plus des 19 millions d'euros mis en jeu, dix gagnants à 20 000 euros seront tirés au sort. Suivez le tirage du Loto et ses résultats sur notre page.

Pour tenter de remporter le jackpot, il faut d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il faut ensuite choisir six numéros : les cinq premiers sont compris entre 1 et 49. Le dernier, le numéro chance, est à sélectionner entre le 1 et le 10. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Il est aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour jouer au Loto ou à un jeu d'argent. Pour gagner, il vous faudra multiplier les essais, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une chance sur 19 068 840.