La Guadeloupe en vigilance rouge face au passage de la tempête Philippe, les images

La tempête Philippe s'abat sur la Guadeloupe, placée en vigilance rouge pluies fortes et orages, ce mardi 3 octobre. Des inondations sont déjà visibles sur l'île qui a fermé toutes les écoles pour la journée.

La tempête Philippe sévit près des Antilles françaises et frôle les côtes de la Guadeloupe. Météo France a d'ailleurs placé l'île en vigilance rouge pour fortes pluies et orages toute la journée de ce mardi 3 octobre, en vue du passage de la tempête. Alors que les rafales et les pluies se sont intensifiées ces dernières heures sur le petit archipel, le phénomène météorologique doit se poursuivre toute la journée, c'est notamment dans la matinée que le pic de l'épisode tempêtueux est attendu, lorsque la tempête Philippe sera au plus près du littoral. A la vigilance rouge s'ajoute une vigilance jaune sur toutes les côtes de l'île pour vagues-submersion et vents violents.

Pluies diluviennes ininterrompues

Alors des "pluies diluviennes et orageuses" se sont abattues dans sur la Guadeloupe dans la soirée de lundi 2 octobre (heure locale, soit vers 1 heure du marin à Paris), de nouvelles pluies de même intensité "sont encore attendues" jusqu'à mardi matin. "De forts cumuls sont à prévoir sur de courtes périodes (50 à 100 mm en 1 ou 2 heures) mais également sur la durée de l'épisode. Des cumuls de l'ordre de 200 à 400 mm sur 24h sont envisagés", prévient Météo France dans son bulletin publié à 23 heures (heure locale, vers 5 heures à Paris).

A 23 heures (heure locale), soit six heures après le début des pluies déjà d'importants cumuls d'eau étaient enregistrés : 314 mm à Vieux-Fort, 169.3 mm à Baillif, 109.5 mm à Saint-Claude, 106.7 mm à Vieux-Habitants ou encore 300 mm aux Saintes.

Si ce sont surtout les pluies qui inquiètent, le vent "souffle inhabituellement de sud-sud-ouest jusqu'à 40/50 km/h de moyenne sur les zones exposées, essentiellement sur les côtes et le relief ainsi qu'en mer". Des rafales à 80/90 km/h peuvent accompagner ponctuellement les averses. Mais le vent doit faiblir progressivement dans la journée de mardi. Reste que sous les vents, la mer va s'agiter notamment sur les côtes ouest et sud où "des déferlements et des submersions localisées sont à prévoir".

Les écoles fermées et les routes coupées

Après son placement en vigilance rouge fortes pluies et orages, la préfecture de la Guadeloupe a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires de l'île ce mardi 3 octobre. Dans son communiqué, l'autorité indique également que la centre opérationnel départemental, c'est-à-dire la cellule de crise, a été mis en place.

La circulation sur les routes de Guadeloupe a été perturbée dès les premières heures de la vigilance rouge sous le coup des pluies diluviennes. Certaines routes ont depuis été coupées par des éboulements ou des chutes d'arbres selon l'organisation Routes de Guadeloupe.