Pourquoi le mont Blanc a-t-il perdu deux mètres d'altitude ?

Le sommet du mont Blanc a perdu deux mètres de hauteur selon la dernière mesure officielle révélée le jeudi 5 octobre. Comment s'explique cette tendance à la baisse observée depuis plusieurs années ?

Le toit de l'Europe ne culmine plus à 4 810 mètres. Ces dernières années le mont Blanc a perdu quelques mètres d'après les mesures les plus récentes dont celles en date de septembre 2023 et révélées ce jeudi 5 octobre. La montagne alpine est aujourd'hui haute de 4 805,59 mètres, elle a donc baissé de 2,22 mètres en deux ans indiquent les géomètres experts de Haute-Savoie responsables des mesures.

La hauteur du mont Blanc est mesurée tous les deux ans depuis 2001 et pour connaître la taille exacte du géant européen, les géomètres n'ont d'autres choix que de gravir la montagne alpine. A chaque expédition, c'est une vingtaine d'experts de l'altitude qui relève des mesures pendant plusieurs jours au sommet du mont Blanc. En 2021, le toit des Alpes culminait à 4 807,81 mètres, c'était déjà un mètre de moins par rapport aux précédents relevés de 2017, ceux de 2019 étant restés secrets car jugés anormalement bas et peu représentatifs.

La nouvelle mesure officielle des géomètres-experts de Haute-Savoie confirme donc que le mont Blanc s'affaisse au fil des ans. Une tendance observée depuis 2007, année record où le sommet de la montagne culminait à 4 810,90 mètres. Mais les experts ne s'inquiètent pas de ces mesures. La taille de mont Blanc ne varie que de quelques mètres par tranche de deux ans et ces variations sont en partie due aux conditions météorologiques, notamment la pluviométrie qui a été assez faible durant l'été 2023. Ces mesures ne présument donc pas d'une baisse continue et irréversible. "Le mont Blanc pourrait très ben être beaucoup plus haut dans deux ans" lorsque la prochaine mesure sera réalisé a ainsi affirmé Jean des Garets, le président de la chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie lors d'un point presse à Chamonix. La montagne a déjà gagne plusieurs mètres de haute par le passé, comme entre 2003 et 2007 passant de 4 808 à 4 810 mètres.

La baisse du Mont-Blanc symptomatique du réchauffement climatique ?

Depuis 2001 et le début des mesures du mont Blanc, l'altitude du sommet de la montage oscille et les géomètres l'expliquent : le pic rocheux du sommet alpin culmine à 4 792 mètres. Les quelques mètres restants dépendent de l'épaisseur de la couche de "neiges éternelles" qui forme une congère et varie "en fonction des vents d'altitude et des précipitations". L'altitude du mont Blanc change donc au fil des saison et le sommet est toujours plus haut a la fin de l'été que durant l'hiver ou le printemps quant le vent élime les derniers mètres de neige.

Les géomètres-experts de Haute-Savoie, dont Denis Borel, avaient déjà appelé en 2021 à ne "pas tirer de conclusion hâtive sur des mesures qui ont été réalisées uniquement depuis les années 2001" sur l'altitude du mont Blanc. Ils laissent aux climatologues le soin d'évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur l'altitude du toit des Alpes. C'est à ces derniers qu'il revient "d'avancer toutes les hypothèses pour expliquer ce phénomène". Car, hélas, le dérèglement climatique a montré ses premiers effets sur les glaciers européens plus vulnérables à la hausse des température du fait de leur basse altitude. En 2022, les glaciers des Alpes françaises ont notamment perdu 5 à 7% de la masse glaciaire restante d'après les spécialistes, la fonte des glaces avait alors été jugée "exceptionnelle".