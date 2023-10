Le changement d'heure, ce n'est pas si simple : cinq erreurs que l'on commet tous à l'heure d'hiver

Le changement d'heure d'hiver 2023, c'est pour ce week-end. La France entière est en recul d'une heure ce dimanche. Mais méfiance, la date et l'heure du changement d'heure nous fait faire chaque année quelques erreurs.

Chaque année, le changement d'heure perturbe nos habitudes de vie et notre horloge biologique. Quand vient le moment de passer à l'heure d'hiver, nous somme nombreux à commettre de petites erreurs courantes qui peuvent avoir un impact négatif sur leur bien-être. C'est dommage, car avec un peu d'information sur cette date incontournable, on peut se préserver de quelques contrariétés. Le changement d'heure 2023 approchant, voici donc 5 erreurs à éviter :

1. Ne pas se préparer à la date du changement d'heure

L'une des erreurs les plus courantes que nous faisons lors du changement d'heure est de ne pas se préparer à l'avance. En automne, le décalage peut perturber notre horaire de sommeil. Pour éviter cela, commencez à ajuster votre horaire de sommeil quelques jours avant le changement d'heure. Il est conseillé de décaler progressivement votre heure de coucher et de réveil de 15 minutes chaque jour pour vous adapter en douceur.

2. Ne pas s'exposer à la lumière naturelle

La lumière joue un rôle crucial dans la régulation de notre horloge biologique. Lorsque nous avançons l'heure, nous perdons une heure de lumière du matin. Pour aider votre corps à s'adapter plus rapidement, exposez-vous à la lumière naturelle le matin. Passez du temps à l'extérieur, ouvrez les rideaux et les stores et évitez les lumières artificielles avant le coucher pour favoriser la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.

3. Maintenir la même routine alimentaire

Notre alimentation peut également influencer notre horloge biologique. Lors du changement d'heure, notre appétit et nos habitudes alimentaires peuvent être perturbés. Il est courant de continuer à manger aux mêmes heures, ce qui peut aggraver la sensation de décalage. Pour éviter cette erreur, adaptez votre routine alimentaire aux nouvelles heures. Essayez de manger à des moments correspondant à votre nouvel horaire de sommeil pour aider votre corps à s'ajuster plus rapidement.

4. Consommer de la caféine et de l'alcool avant le coucher

La caféine et l'alcool sont des substances qui peuvent perturber le sommeil et leurs effets sont amplifiés lors du changement d'heure. La caféine, présente dans le café, le thé, les sodas et le chocolat, peut rendre l'endormissement difficile. L'alcool, bien que relaxant, peut perturber le sommeil en provoquant un sommeil plus léger et fragmenté. Évitez de consommer ces substances plusieurs heures avant le coucher pour favoriser un sommeil de meilleure qualité.

5. Négliger les besoins en sommeil

Le changement d'heure peut nous amener à négliger notre besoin de sommeil. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent agir efficacement avec moins de sommeil, mais la réalité est que la privation de sommeil peut avoir un impact significatif sur la santé, la concentration, et le bien-être général. Lorsque le changement d'heure approche, assurez-vous de vous accorder suffisamment de temps pour dormir. Essayez de respecter vos besoins en sommeil, qui varient en fonction de votre âge et de votre mode de vie.

En conclusion, le changement d'heure peut perturber nos habitudes et notre horloge biologique, mais en évitant ces cinq erreurs courantes, vous pouvez faciliter votre adaptation à cette transition biannuelle. Préparez-vous à l'avance, profitez de la lumière naturelle, ajustez votre routine alimentaire, limitez la caféine et l'alcool, et accordez-vous suffisamment de sommeil. En suivant ces conseils, vous pouvez minimiser les perturbations et favoriser votre bien-être lors du changement d'heure.