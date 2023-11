Pourquoi on bâille quand on voit quelqu'un bâiller ? Cela dépend peut-être de votre intelligence

Pourquoi, quand quelqu'un baille à côté de nous, une forte envie de bailler nous prend aussi ? Plusieurs théories ont essayé d'avoir la réponse.

Je bâille, tu bâilles et dans cinq minutes on recommence... Ce petit jeu involontaire est bien connu : lorsque quelqu'un à proximité se met à bâiller, nous ressentons souvent nous aussi le besoin de le faire. Il suffit même parfois d'y penser un instant pour se mettre à ouvrir grand la bouche en poussant un profond soupir. Personne ne sait vraiment ce qui déclenche cette réponse automatique (et souvent involontaire), mais les experts ont proposé quelques théories.

Il est important de savoir d'abord ce qui provoque concrètement le bâillement, qui arrive en moyenne jusqu'à 20 fois par jour. Selon une hypothèse, il s'agirait avant tout d'un moyen de réguler la température du cerveau. Des études ont ainsi montré qu'un gant chaud appliqué sur le front provoquait plus de bâillements qu'un gant froid. Une autre hypothèse est que bâiller, en étirant et en déformant le visage, nous donne un petit coup de boost très provisoire et accroît l'attention lorsque notre vigilance baisse.

Tout cela peut se produire lorsque l'on est seul bien sûr, on parle alors de bâillement spontané. Mais ce qui nous déconcerte, c'est le bâillement à plusieurs et "contagieux". Alors, pourquoi bâillons-nous en réponse à une autre personne ? Il pourrait en fait s'agir d'une adaptation évolutive de l'homme, visant à synchroniser le comportement de groupe. Imaginez un groupe d'hommes préhistoriques, veillant toute la nuit contre les prédateurs et les ennemis. Si l'un d'eux commence à somnoler, il est probable que les autres commenceront à avoir sommeil également. Lorsque la première personne bâille, ce signal incitera tout le monde à faire de même, augmentant ainsi la vigilance et la sécurité du groupe.

Le bâillement simultané pourrait donc accroître notre conscience collective ou renforcer nos liens sociaux. Certaines recherches suggèrent également un lien entre le bâillement et l'empathie, la capacité à partager les émotions d'une autre personne. Une étude de 2020 a ainsi découvert que les gens étaient plus susceptibles de bâiller en famille ou entre amis. Plus les liens sont profonds, plus les bâillements sont courants, suggérait l'étude.

Quelle que soit sa raison, ce type de bâillement semble lié à une forme d'intelligence sociale. Bien que de nombreux animaux - des oiseaux aux poissons en passant par les reptiles - aient déjà été surpris en train de bâiller, il semble que seules les espèces hautement intelligentes et sociales telles que les primates bâillent en réaction aux autres. En 2022, les chercheurs ont découvert que les humains bâillaient même en réponse aux bâillements d'autres animaux.

Certains chercheurs remettent pourtant en question ces théories sur les bâillements "sociaux", comme les psychologues Rohan Kapitány et Mark Nielsen. Ils ont suggéré que des biais de confirmation pouvaient nous conduire à de mauvaises conclusions : en résumé, on remarque plus souvent les rares cas où les bâillements semblent se transmettre d'une personne à une autre et passons à côté des cas bien plus nombreux où les bâillements ne sont pas imités.