La Suisse recherche 85 000 employés pour 3500 euros par mois - voici les professions qui recrutent

La Suisse, l'un des pays les plus riches du monde, va embaucher. Les salaires commencent à 3500 euros par mois et peuvent atteindre jusqu'à 6500 euros. Les secteurs dans lesquels la Suisse recrute ont également été dévoilés.

La Suisse ayant du mal à trouver des travailleurs qualifiés depuis 2020, le pays a décidé d'embaucher 85 000 travailleurs de l'étranger. Le pays a annoncé qu'il embauchera principalement dans les secteurs de la santé, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que des techniciens, informaticiens et ingénieurs.

Les autorités suisses estiment que les réfugiés fuyant la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne peuvent pas combler ce déficit de travailleurs. Actuellement, la Suisse a un déficit de 85 000 travailleurs qualifiés. Ce chiffre pourrait atteindre 365 000 d'ici la fin de l'année. Alors, comment se rendre en Suisse? Il est recommandé de postuler directement auprès d'agences de recrutement basées en Suisse telles que Adecco pour trouver un emploi approprié.

Les professions les plus demandées incluent médecins, ouvriers qualifiés, chauffeurs, informaticiens, enseignants, ingénieurs, professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, experts en numérique, commerciaux spécialisés et employés domestiques. Par exemple, un médecin sur quatre en Suisse a plus de 60 ans, ce qui accentue la demande de nouveaux professionnels. Les postes dans les métiers du numérique sont également très prisés en raison de l'évolution rapide de la technologie. Pour les candidats multilingues, la nature multiculturelle de la Suisse est un atout, car elle compte quatre langues officielles.

Il est possible de travailler en Suisse tout en résidant en France. Cela confère le statut de "frontalier". Ce statut est rendu possible grâce aux accords bilatéraux entre la France et la Suisse, permettant la délivrance d'un permis de travail, le permis G. Les travailleurs frontaliers ont besoin du permis G et bénéficient d'un statut spécifique concernant l'assurance maladie, allocations familiales, retraite et assurance chômage. Les règles fiscales varient selon le canton et le temps passé en France ou en Suisse. En général, les impôts suisses sont moins élevés que les français. Les avantages du statut incluent un salaire suisse élevé, conserver le coût de vie français et des conditions de travail différentes.

Travailler en Suisse en tant que Français exige plusieurs compétences et qualités. Maîtriser l'allemand, l'italien ou le suisse allemand peut être nécessaire selon la région. Une compréhension approfondie des différences culturelles et professionnelles entre la France et la Suisse est essentielle. Les Suisses valorisent la ponctualité, la précision et l'autonomie. La reconnaissance des diplômes français peut nécessiter des démarches. Enfin, adaptabilité, ouverture d'esprit et volonté d'intégrer la société suisse sont autant de compétences clés pour réussir en Suisse.