Risque de crues et fortes vagues : huit départements en vigilance orange ce week-end

Huit départements ont été placés en vigilance orange crue ou vague-submersion entre la soirée du vendredi 27 et la journée du samedi 28 octobre. L'alerte concerne surtout l'ouest de l'Hexagone.

Un "épisode de fortes vagues" qui survient "dans un contexte de grandes marées" frappe la France ce vendredi 27 octobre jusqu'au samedi 28 octobre 2023. Sont concernés une bonne partie des départements de l'ouest de l'Hexagone. Météo-France prévoit également des débordements "à la pleine mer du soir sur les estuaires placés en vigilance orange". L'alerte orange aux crues et aux vagues-submersion concerne concrètement huit départements, à savoir : le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en alerte orange crues jusqu'à samedi à minuit, et le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée placés, eux, en alerte vagues-submersion, avec le Finistère et la Charente-Maritime également. Alerte qui débute, elle, à minuit ce vendredi soir et doit durer 24 heures.

Dans son bulletin, le service de prévisions météorologiques met en garde sur "des passages pluvio-orageux" qui pourront être accompagnés "localement de fortes rafales de vent". Météo France indique que cet épisode intervient dans un contexte de grandes marées "avec un coefficient de marée de 103 pour la pleine mer de samedi après-midi". Samedi 28 octobre, une surélévation du niveau de la mer est alors fortement attendue et elle pourra provoquer "des submersions par franchissements de paquets de mer ou débordements, au moment de la pleine mer". Le service météorologique indique que ces conditions atmosphériques pourraient se propager "jusqu'à l'est de la Manche samedi", encore en vigilance jaune ce vendredi.