Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 28 octobre 2023, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. 7 millions d'euros sont à empocher, ce samedi 28 octobre, au tirage du Loto de la FDJ ! Découvrez tous les résultats dès publication.

La FDJ propose un jackpot de 7 millions d'euros lors du tirage du Loto de ce samedi 28 octobre. Tous les résultats sont à retrouver dans cet article, dès publication des numéros gagnants ! Les jeux de loterie ont une histoire riche et diversifiée qui s'étend sur des milliers d'années et à travers de nombreuses cultures. Les premières preuves de jeux de loterie remontent à la Chine ancienne, où des jeux de tirage étaient utilisés à des fins de financement public dès 200 av. J.-C. Ces jeux servaient à collecter des fonds pour des projets de construction de Grande Muraille, entre autres. Le concept de loterie a ensuite été introduit en Europe au cours des siècles suivants.

Les Romains ont également participé à des jeux de loterie, appelés "sortes" ou "sortition". Ces jeux étaient utilisés pour distribuer des biens précieux et des esclaves. Les tickets étaient généralement distribués lors d'événements publics, et les gagnants étaient déterminés par un tirage au sort. Les premières loteries publiques en Europe remontent au XVIe siècle. Elles étaient souvent utilisées comme moyen de financer des projets gouvernementaux, tels que la construction de canaux, de routes et d'autres infrastructures. Les recettes provenant de ces loteries étaient destinées à des causes charitables, à des œuvres de bienfaisance et au soutien des arts. Au cours de l'histoire des États-Unis, les loteries ont joué un rôle important dans le financement de projets tels que les chemins de fer, les universités et les hôpitaux. Cependant, au XIXe siècle, les loteries ont été associées à des pratiques douteuses et à la corruption, ce qui a conduit à leur interdiction dans de nombreux États. Les loteries publiques ont depuis été réintroduites dans certains États américains.

