Ces 5 prénoms étaient adorés dans les années 1990, plus personne n'en veut aujourd'hui

Si vous les portez, vous êtes en voie de disparition : Des prénoms qui ont été très populaires ont totalement disparu aujourd'hui. Les parents n'en veulent plus du tout pour leurs enfants.

Les modes des prénoms, ça va, ça vient. Certains sont oubliés, d'autres un peu vieillots reviennent à la mode ! Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Mais en réalité, il existe certains prénoms qui ne sont vraiment plus populaires du tout et qui sont tombés aux oubliettes. L'histoire est ainsi faite : certains prénoms ont totalement disparu ou ne sont plus donnés du tout aux nouveau-nés de nos jours. Il ne viendrait plus à l'esprit d'appeler son enfant Pépin, Folquet, Gaubert ou bien Berth et Guenièvre, des prénoms si populaires au Moyen-Âge !

Le XXe siècle a été traversé par certaines tendances de prénoms en France et les statistiques montrent qu'un grand nombre, donnés dans les années 1960, ne sont plus donnés aujourd'hui par les jeunes parents. On retrouve ainsi dans la liste des prénoms en voie de disparition les Patrick et les Philippe chez les garçons, les Martine, Catherine et Sylvie chez les filles, prénoms qui étaient les plus populaires au début des années 1960.

Mais le phénomène est encore plus intrigant pour les prénoms qui ont connu une gloire importante plus récemment, dans les années 1980 et 1990, et qui n'ont plus du tout la cote. Certains ont même été parmi les prénoms les plus plus donnés pendant une ou plusieurs années, donc les plus appréciés sur cette courte période, et sont devenus si impopulaires que plus personne n'appelle ses enfants comme ça (ou seulement quelques rares personnes, n'exagérons rien).

Rappelons un chiffre pour comparer sérieusement : le prénom masculin le plus donné en 2022 est Gabriel et a été donné un peu moins de 5000 fois. Ce chiffre permet d'avoir en tête un bon ordre de grandeur.

Or cinq prénoms se détachent dans les années 1980 et 1990 : il y a d'abord Kevin, qui fut le prénom le plus donné entre 1989 et 1994, avec jusqu'à plus de 14 000 enfants appelés ainsi chaque année, selon l'Insee. Dans les années 2020, ils ne sont plus que quelques dizaines par an à avoir reçu ce prénom. Le prénom star des années 1980 et 1990, Nicolas, est aussi tombé en disgrâce, mais il est encore trois fois plus donné que Kevin. Il était donné plus de 20 000 fois au début des années 1980.

Du côté des prénoms féminins, toujours selon l'Insee, le trio de tête des prénoms les plus donnés et les plus oubliés est Elodie, Laura et Marine : le premier a été donné plus de 12 000 fois à la fin des années 1980, les deux autres plus de 8000 fois chaque année sur la décennie 1990. Aujourd'hui Elodie a presque disparu (seulement 43 enfants appelées ainsi en 2022), Marine aussi (31 en 2022), Laura fait de la résistance (près de 300 en 2022).