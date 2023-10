Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 31 octobre 2023 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 17 millions d'euros ce mardi 31 octobre en jouant au tirage de l'Euromillions. Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats seront livrés vers 21h30.

[Mis à jour le 31 octobre 2023 à 19h29] Dix-sept millions d'euros sont à gagner ce mardi 31 octobre 2023 en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou sur le site internet fdj.fr. Attention aux retards : votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant. Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit de cocher sept numéros : cinq sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Comptez 2,50 euros pour une grille simple, mais vous pouvez également multiplier vos chances avec une grille multiple. Dans ce cas, vous pouvez choisir jusqu'à 10 numéros et ou 12 étoiles par grille. Attention : le prix augmente aussi ! Les résultats seront dévoilés sur TF1 entre 22h30 et 23h15. Il est aussi possible d'obtenir un peu plus tôt la liste des numéros tirés sur le site internet de la FDJ où les codes My Million sont publiés vers 20h45 et le tirage Euromillions du soir à partir de 21h30. Le résultat de l'Euromillions sera bien entendu indiqué ici dès qu'il sera disponible.

Mais qu'est-il possible d'acheter avec 17 millions d'euros ? Pas moins de 56 voitures de sport de luxe ou 17 terrains de golf ou encore 2 233 kilogrammes de caviar, si vous avez des goûts de luxe. Il vous faudra tout de même être très chanceux pour remporter le jackpot de 17 millions d'euros : vous avez une chance sur 139 millions de gagner ! Pas de panique, il est également possible d'obtenir des gains inférieurs. Pour remporter quelques euros, il vous faut au minimum deux bons numéros (une chance sur 22) ou un bon chiffre et deux numéros étoile (une chance sur 50).

EuroDreams, le nouveau jeu de la FDJ

Si vous arrivez après la bataille, pas de panique : il est toujours possible de jouer pour le prochain tirage du Loto, mercredi 1er novembre 2023. Pour le prix d'une grille à 2,20 euros, vous pourrez tenter de remporter 9 millions d'euros ! Et cette semaine, la FDJ lance un nouveau jeu, EuroDreams, qui vous permet de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Premier tirage le 6 novembre prochain. Comptez 2,50 euros, comme l'EuroMillions, pour jouer.