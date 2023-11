La "règle des 3 secondes" quand de la nourriture tombe par terre est-elle vraie ? Il y a une bonne chose à savoir

Paf ! Un gros morceau de votre délicieuse tarte vient de tomber par terre. Selon certains, si vous la ramassez en moins de trois secondes, vous pouvez la manger. Mais il y a une chose à savoir avant.

Un apéro un peu agité, des enfants un peu distraits, un cuisinier un peu pressé et patatras ! Une partie de vos pâtes ou de vos petits pois, un morceau de votre tarte ou de votre délicieux gâteau s'écrasent au sol. Ces petites maladresse du quotidien sont courantes et il n'est pas rare de faire tomber tout ou partie de son plat par terre lors d'un repas. A partir de là, il y a deux choix possible : jeter cette délicieuse nourriture en maugréant ou ramasser rapidement pour l'engloutir sans trop penser aux conséquences.

Qui parmi nous n'a jamais ramassé un aliment tombé au sol en estimant qu'il était encore propre à la consommation ? Beaucoup d'ailleurs se réfèrent à la fameuse "règle des 3 secondes" pour faire passer la gourmandise avant la privation. Cette croyance populaire veut qu'un aliment tombé par terre puisse être consommé sans risque s'il a passé moins de trois secondes au sol.

La science s'est penchée sur la question et a un peu nuancé l'adage... Il y a tout de même quelques précautions à prendre. Une étude menée en 2016 a en effet confirmé que les bactéries pouvaient atteindre un aliment dès l'instant où celui-ci entre en contact avec le sol. Qu'on ne s'y trompe pas : l'adhésion des bactéries est donc immédiate. Il est en revanche prouvé que leur quantité augmente avec le temps de contact avec l'aliment. Plus il reste par terre, plus les bactéries risquent de s'y nicher.

Alors est-ce que la règle des trois secondes réduit le risque ? Sans doute, mais la virologiste française Océane Sorel ou encore Nicole Arnold, spécialiste de la sécurité alimentaire, incitent à la plus grande prudence dans les médias. Selon cette dernière, le seuil de tolérance de chacun diffère, mais elle-même ne consommerait pas une chips ayant passé quelques secondes sur le sol. Il suffit en effet d'un contact minime avec la Salmonella pour propager cette dernière. L'Anses elle-même met en garde contre la salmonellose, une gastro-entérite aiguë causée par ces bactéries.

Si on tient absolument à ne pas gaspiller, respecter les trois secondes sera une précaution très mince qui peut être renforcée par un peu d'attention. Dans une déclaration au magazine Real Simple, un des chercheurs de l'étude de 2016 souligne que cela dépend du lieu de la catastrophe. Consommer un aliment tombé au sol sera sans doute plus risqué encore en dehors de l'environnement contrôlé de sa propre maison, comme dans un restaurant ou pire, dans la rue ou dans une gare.

Océane Sorel indique pour sa part que le risque varie en fonction de l'aliment et de son humidité : si l'aliment est pâteux ou humide, ou si votre sol de cuisine a été exposé à des gouttelettes issues de jus de poulet, le risque de ramasser des salmonelles sera plus élevé. Elle termine en soulignant que souffler sur un aliment tombé ne le débarrassera pas des bactéries qui s'y sont déposées !

Dans le doute, mieux vaut donc prévenir que guérir et éviter les mythes : peut-être que laisser ce morceau de nourriture où il est tombé vaut mieux qu'une règle bien pratique mais arbitraire.