Méfiez-vous de ce que vous répondez au téléphone, les escrocs n'ont besoin que d'un mot pour vous arnaquer

Une nouvelle arnaque au téléphone est signalée. Elle semble simple mais cache une ruse redoutable.

Votre téléphone sonne et un numéro inconnu s'affiche ? Soyez méfiant. Une escroquerie venue des États-Unis a récemment fait son apparition en Europe. L'alerte est venue d'Allemagne via l'association de consommateurs de Rhénanie du Nord-Westphalie. L'arnaque est plutôt facile à première vue mais peut avoir des conséquences financières importantes, surtout si vous paniquez ! Les escrocs se basent tout simplement sur les réponses et phrases très simples que vous pouvez faire au téléphone en leur répondant.

Le subterfuge commence par un appel d'un numéro inconnu. Lorsque vous répondez, le fraudeur, sous couvert d'une vérification innocente, pose des questions basiques telles que "Vous m'entendez ?" ou "Êtes-vous propriétaire ?". Tout repose ensuite sur votre réponse. Vous l'ignorez sans doute mais vous êtes alors enregistré. Ces questions semblent anodines, mais elles cachent une intention malveillante. Le but est de vous faire dire "oui", un mot qui, une fois enregistré, devient un vrai outil de manipulation.

Le piège se referme vite. Les escrocs enregistrent cette partie de la conversation et la manipulent pour donner l'impression que vous avez passé une commande au téléphone. Un membre de l'équipe de Techbook en Allemagne a été ciblé par un appel provenant de Bruxelles, qui n'a duré que quelques secondes. Ce cas n'est pas isolé outre-Rhin. De nombreux témoignages similaires ont été partagés sur des plateformes en ligne telles que spamcalls.net, spécialisées dans le recensement de numéros d'appel frauduleux.

Dans de nombreux cas, la mauvaise surprise est arrivée quelques jours plus tard dans la boîte aux lettres : une facture exorbitante. Les escrocs peuvent alors vous mettre la pression en insistant sur votre "oui" enregistré lors de la prétendue commande. En Allemagne, certaines victimes assurent avoir alors été ménacé d'être inscrit à un fichier de mauvais payeurs ou de voir confier leur dossier à une agence de recouvrement. Certains ont même reçu un rappel immédiat après avoir refusé de répondre par un "oui". Ils ont été menacés d'une amende de 125 euros pour avoir interrompu l'appel ! Une menace à peine voilée mais évidemment sans fondement qui ne vise à qu'à vous faire paniquer.

En France, il existe quelques précautions mais aussi des protections pour le consommateur. La loi impose normalement de vous stipuler qu'une conversation est enregistrée, souvent par le biais d'un message automatique qui précise le plus souvent "Vous pouvez être enregistré". L'acceptation d'une offre lors d'un appel téléphonique de démarchage doit être suivie d'une preuve physique, par exemple la réception d'un courrier de confirmation de commande, par lettre ou par mail. Ce n'est qu'après l'avoir signé que vous êtes engagé selon l'article L. 221-16 du code de la consommation. Vous avez également 14 jours de droits de rétractation.

Quelques conseils sont à rappeler pour se protéger. Soyez toujours sceptique face aux appelants inconnus et évitez de répondre par un "oui", même à des questions apparemment inoffensives. Si on vous demande "Vous m'entendez bien ?", répondez ainsi plutôt " Je vous entends parfaitement" que "oui". Evitez de donner des informations personnelles. Si l'appel semble suspect, la meilleure défense reste de raccrocher.

Que faire si l'on pense avoir été victime de cette arnaque ? Il est crucial de ne pas céder à la panique. Vérifiez l'existence de preuves écrites de la commande prétendue et ne signez rien sous la pression. Il ne faut surtout pas procéder au paiement de la facture reçue. Enfin en cas de doute ou de pression, n'hésitez pas à contacter une association de consommateurs ou la police pour obtenir de l'aide.