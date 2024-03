La pire phrase que vous pouvez dire dans votre vie - vous l'avez peut-être déjà prononcée et c'est très blessant

Il y a des propos qui peuvent heurter ou blesser. Et certains peuvent marquer ceux qui les entendent pendant très longtemps.

Il n'est pas toujours facile de s'adresser à tout le monde, tout le temps, avec sensibilité et empathie. Parfois, nos mots vont plus loin que notre pensée, la fatigue nous empêche d'être lucide et nous prononçons des phrases blessantes. Le plus important dans ces cas-là - tous les experts en psychologie vous le diront - c'est de s'en rendre compte et dans la mesure du possible de s'en excuser auprès des personnes que l'on a offensées, même s'il s'agit d'enfants.

Il y a aussi des propos et des phrases qui ne sont pas vraiment issus de maladresses. Certains mots sont en réalité considérés comme toxiques par des psychologues et universitaires qui ont fait de l'étude du comportement humain leur métier. La spécialiste Gina Barreca, de l'université du Connecticut, a d'ailleurs listé dans Psychology Today les 10 "pires phrases" qui peuvent s'introduire dans une conversation.

Ce sont des propos qui sont régulièrement prononcés, selon elle, par des "experts en manipulation", ou des "narcissiques". Ils provoquent en général de l'anxiété et peuvent amener très vite à une situation blessante. Si la première peut être considérée comme la pire, cela dépend de la sensibilité de chacun, l'une d'elle devrait en tout cas vous rappeler une situation déroutante :

"Je suis le seul à avoir le courage de vous dire ce que tout le monde dit dans votre dos" : cette déclaration vise à semer la discorde et à manipuler. "Nous devrions parler. Franchement" : une conversation commençant ainsi amène toujours à une dispute ou un moment de tension. "Assis-toi, tu es prêt à entendre ce que j'ai à dire ?" : ce préambule crée un suspense inutile et augmente le stress de l'auditeur. "À mon humble avis" : utiliser cette phrase peut être perçu comme condescendant et égocentrique. "N'y vois aucune offense" : précéder une critique de cette manière ne rend pas le message moins offensant. "Écoutez, il y a quelque chose que vous devriez savoir" : cette phrase génère de l'appréhension, car elle sous-entend une révélation potentiellement dérangeante. "Je dois vous prévenir : vous n'aimerez pas ce que je vais dire" : prédire le mécontentement crée un climat négatif. "Attendez, je suis juste honnête" : utiliser l'honnêteté comme prétexte pour des commentaires blessants ne rend pas la situation meilleure. "Avec tout le respect que je vous dois" : précéder une critique de cette manière ne la rend pas moins blessante. "J'ai pensé à quelque chose que vous avez dit à mon sujet il y a longtemps, et même si vous ne vous en souvenez peut-être pas, cela me dérange depuis" : réveiller de vieilles blessures n'est pas constructif pour la conversation. Ce mail d'alerte a été reçu par 5 millions de personnes, il est bien officiel et mieux vaut le lire pour éviter une arnaque

Il est essentiel de prendre conscience de ces "tactiques conversationnelles" pour ne pas se laisser manipuler. Que faire lorsque l'on entend ces phrases ? Vous pouvez exprimer votre malaise et demander à aller droit au but. Par exemple, dire : "Vous me rendez nerveux. Pouvons-nous passer à l'essentiel tout de suite ?" Voilà une approche honnête et directe qui réduit le drame de la conversation.

Ne laissez pas ces phrases toxiques vous impacter. Apprenez à reconnaître les intentions derrière les mots. Reprenez le contrôle de vos conversations, et n'oubliez pas : l'honnêteté ne doit pas nuire.