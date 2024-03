Ce mail d'alerte a été reçu par 5 millions de personnes, il est bien officiel et mieux vaut le lire pour éviter une arnaque

Environ 5 millions de personnes ont reçu un e-mail qu'il ne faut pas négliger.

Dans le torrent de mails que vous pouvez recevoir, peut-être n'avez vous pas prêté attention à celui-ci, envoyé à la fin du mois de février. C'est le genre d'e-mail dont on ne connait en plus jamais la véracité au premier abord. Régulièrement, des messages d'alertes sont reçus pour informer d'une tentative de connexion à votre nom sur un site internet. Mais parfois, les liens présents dans le corps du mail contiennent un virus qui permet de vous pirater et de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations personnelles. Alors, pas toujours facile de s'y retrouver.

Ces derniers jours, c'est un e-mail avec pour objet "Sécurisez votre compte Chèque-Vacances" qui est arrivé dans près de 5 millions de boites. La plateforme des chèques-vacances a en effet été victime de hackeurs. Un e-mail a donc été envoyé à tous les utilisateurs de la plateforme pour les en avertir et leur conseiller de mieux protéger leur accès personnel. "L'ANCV a fait l'objet de tentatives de connexion sur des comptes utilisateurs Chèque-Vacances de la part d'acteurs malveillants qui utilisent des données obtenues par ailleurs. […] Par mesure de prévention, nous vous demandons de modifier le mot de passe vous permettant d'accéder à votre compte Chèque-Vacances", est-il écrit.

Une communication qui est bel et bien officielle, confirme l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) à Linternaute. Ainsi, les 4,7 millions de bénéficiaires de cette aide doivent changer le mot de passe qui leur permet d'accéder à leur compte personnel. L'intérêt : empêcher les personnes qui ont récupéré les données d'utiliser l'argent dont vous disposez. Votre solde est à 0 donc cela ne vous semble pas nécessaire ? Mauvaise idée. Les pirates pourraient à nouveau se connecter dans quelques semaines/mois lorsque vous aurez été crédité et pourraient donc se servir à votre insu.

Depuis la mise en place ces chèques-vacances dématérialisés en 2022, de plus en plus de bénéficiaires y ont recours. Plus de 66 millions d'euros ont été dépensés par ce biais. Une avancée attendue de longue date qui permet, entre autres, de payer ses billets de train en ligne à l'aide de ces chèques. Au moment de payer sur le site de la SNCF, il suffit simplement de se connecter sur son compte ANCV pour prélever le montant de la facture. D'où l'intérêt de changer son mot de passe pour ne pas se faire spolier son argent.