Résultat de l'Euromillions : le tirage du vendredi 10 novembre 2023 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. La FDJ et ses homologues européens mettent en jeu une cagnotte de 29 millions d'euros, ce vendredi 10 novembre 2023. Suivez en direct les résultats de l'Euromillions sur cette page.

[Mis à jour le 10 novembre 2023 à 19h50] Le tirage de l'Euromillions du vendredi 10 novembre 2023, proposé par la FDJ et par ses homologues européens, s'élève à 29 millions d'euros. Cette cagnotte correspond au salaire annuel du footballeur Kevin de Bruyne, qui joue pour Manchester City. Cette somme équivaut également au prix de la voiture la plus chère du monde, la Rolls Royce Droptail La Rose Noire, qui coûte 25 millions d'euros. Serez-vous l'heureux gagnant ? Découvrez les résultats du tirage de l'Euromillions du jour.

Quelles sont les chances de gagner à l'Euromillions ? Elles sont en réalité faibles, puisque vous avez une chance sur 139 millions de devenir millionnaire. Il faut en effet cocher les cinq bons numéros parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. Vous augmentez par ailleurs la probabilité de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros. Attention, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent.

Le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté au Royaume-Uni le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'Euromillions. Le 15 octobre 2022, une Française a remporté un autre jackpot impressionnant de 220 millions d'euros. Il s'agissait de la plus grosse somme gagnée par un Français. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Le tirage de l'Euromillions a lieu tous les mardis et les vendredis.