Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 14 novembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 14 novembre 2023 promet 39 millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats du jour ?

[Mis à jour le 14 novembre 2023 à 19h21] Nouveau tirage Euromillions ce mardi 14 novembre 2023. Avis aux amateurs, il est possible de devenir millionnaire, à conditions toutefois de... trouver la combinaison gagnante ! Et sachez que le résultat de l'Euromillions pourrait s'avérer difficile à trouver. Et pour cause, pire qu'au Loto ou qu'à l'EuroDreams, au tirage de l'Euromillions, vos chances, en ne jouant qu'une combinaison classique, sont de l'ordre d'une sur... 139 838 160. Il s'agit du nombre de combinaisons possibles. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien !

​​​​​​​Comme lors de chaque tirage Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille est vendue 2,50 euros, du moins, si vous pariez sur seulement cinq chiffres et deux numéros étoile. Car il est en effet possible de parier davantage de chiffres sur une même grille, mais la prix de celle-ci ne sera pas le même... Comptez en effet 15 euros si vous ajoutez seulement un sixième chiffre. La coût de la grille peut même aller jusqu'à 630 euros si vous pariez 10 chiffres et deux numéros étoile. Pire encore, avec neuf chiffres et trois numéros étoile, vous en aurez pour... 945 euros ! Reste à savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle...

Si vous manquez le rendez-vous ce mardi, et que cela ne vous dérange pas de faire des infidélités à l'Euromillions, sachez la Française des jeux organise un tirage du Loto avec une cagnotte plutôt importante pour cette loterie mercredi. Ce 15 novembre, la FDJ promet en effet 15 millions d'euros à qui trouvera le résultat du Loto. Il est possible de tenter sa chance dès à présent et jusqu'à 20h15 le soir du tirage.