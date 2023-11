Amazon a lancé son Black Friday : on a repéré 10 promos parfaitement inratables

Amazon l'avait annoncé : la Black Friday Week 2023 est bel et bien lancée sur le site de vente en ligne le plus connu dans le monde. Voici 10 promos chocs à ne pas louper...

Le géant du e-commerce Amazon a donné cette nuit le coup d'envoi à sa "Black Friday Week", anticipant d'une semaine l'événement annuel du Black Friday. Dès minuit ce vendredi 17 novembre 2023, une pléthore d'offres alléchantes ont envahi le site, promettant des rabais jusqu'à 60% sur divers articles.

Ce n'est pas seulement un paradis pour les amateurs de gadgets et d'électronique, mais aussi un terrain de jeu pour les adeptes de la maison intelligente et les passionnés de gaming. Des smartphones dernier cri aux téléviseurs de pointe, en passant par des appareils électroménagers indispensables, Amazon a déjà de très jolies promos sur des gammes de produits et des marques très recherchées. En voici 10 que nous avons repérées sur le site.

Les 10 meilleures promos Amazon ce vendredi :

Amazon a étendu l'expérience du Black Friday sur toute une semaine, permettant aux clients de profiter des offres dès le 17 novembre et jusqu'au Cyber Monday, le 27 novembre. Cette extension offre une fenêtre d'opportunité plus large pour les acheteurs, notamment pour ceux qui visent les ventes flash, connues pour leur principe du "premier arrivé, premier servi".

Amazon, connu pour ses promotions compétitives, n'a visiblement pas l'intention de décevoir cette année. L'entreprise, qui a joué un rôle clé dans l'introduction du Black Friday en France, continue de répondre aux attentes avec des réductions allant jusqu'à 70%.