Météo : un "changement radical" pour cette semaine - mieux vaut préparer les couvertures

Les températures seront largement inférieures aux moyennes de saison et la neige va tomber en plaine. Voici région par région ce qui vous attend.

L'hiver a décidé de marquer son territoire en cette fin novembre. Et la Chaine Météo annonce un "changement radical" dès ce début de semaine. Le calme des derniers jours laisse place à une atmosphère agitée et un vent sensible sur une grande partie du territoire français. Dès ce lundi, le ciel se couvre d'un manteau de pluies, d'averses et de neige, touchant presque toutes les régions.

La température moyenne sur 30 villes de France s'établit autour de 6°C, soit 1,5°C en dessous de la normale saisonnière. Ce froid se fait sentir de manière inégale à travers le pays, avec des variations significatives selon les régions. Le ressenti est particulièrement désagréable, exacerbé par des vents accompagnant ces intempéries. Ce changement radical de temps contraste vivement avec le dimanche précédent, plutôt paisible.

La prudence est de mise dès le matin, surtout dans les régions centrales où le verglas pourrait rendre les déplacements risqués. L'après-midi et en soirée, l'Est du pays verra de la neige à basse altitude, ajoutant un défi supplémentaire pour la circulation. Sur les côtes de la Manche, les pluies du matin seront suivies de fortes averses et d'un vent de nord atteignant 80 km/h en rafales. En Aquitaine, aux Pays de la Loire, au Nord-Pas-de-Calais, au Centre et dans le bassin parisien, c'est la pluie qui dominera, avec une légère amélioration temporaire dans l'après-midi.

Le Grand Est, la Bourgogne et le Jura connaîtront un ciel couvert avec des pluies arrivant dans l'après-midi et de la neige au-dessus de 300 à 400 mètres d'altitude. Une prudence particulière est recommandée pour ceux circulant à plus de 600 mètres.

Dans les régions des Pyrénées à l'Auvergne, le matin sera froid avec un ciel voilé, suivi de pluies et de chutes de neige en altitude dans l'après-midi. Pour les régions méditerranéennes et les Alpes, le temps restera sec jusqu'en fin d'après-midi, mais la prudence est de mise en soirée avec l'arrivée de la pluie et de la neige.

En Corse, un temps très instable et des averses orageuses surtout dans le sud de l'île marqueront la journée, suivies par un renforcement du vent avec des rafales tempétueuses dans la nuit.

La tendance météo pour les jours suivants indique un temps instable et froid, avec de la neige à basse altitude dans l'est dès le matin et des giboulées ailleurs. Les vents de mistral et tramontane souffleront fortement près de la Méditerranée.