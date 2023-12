Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 décembre 2023, 217 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Non, ce n'est pas une erreur de frappe, 217 millions d'euros sont bien en jeu ce mardi soir au tirage de l'Euromillions. Trouverez-vous les résultats ?

Le mega-jackpot de l'Euromillions n'a pas été remporté vendredi 1er décembre. Deux cents millions d'euros étaient proposer à qui trouverait le résultat de l'Euromillions. Conséquence, la cagnotte est inéluctablement remise sur la table ce mardi 5 décembre 2023. Accrochez-vous, en cas de de victoire ce soir, il faudra avoir les nerfs bien accrochés. Ce sont en effet 217 millions d'euros qui sont à remporter lors de ce tirage de l'Euromillions. Si l'on part du principe que vous n'allez jouer qu'une combinaison classique, et donc parier 2,50 euros, votre mise, en cas de victoire bien sûr, pourrait être multipliée par 86 800 000. De quoi laissez rêveur !

Mais au fait, à quoi correspondent 217 millions d'euros ? Il s'agit de l'équivalent de plus de 180 millions de baguettes de pain, de quoi rendre votre boulanger particulièrement riche. Plus parlant peut-être, c'est l'équivalent de 166 923 smic, soit 13 910 années de revenu minimal. Mais encore faut-il remporter le tirage de l'Euromillions de ce mardi soir. Et pour cela, il vous faudra une sacrée dose de chance. En ne jouant qu'une seule combinaison, vous avez une chance sur très exactement 139 838 160 de remporter le jackpot. Mais comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien… Il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Le tirage aura lieu vers 21 heures pour le My Million et 21h30 pour les résultats Euromillions.