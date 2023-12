Les arnaques aux faux calendriers se multiplient, voici les détails qui doivent vous alerter

Il est l'heure pour les pompiers et les facteurs de venir à votre rencontre pour la vente de calendriers ! Attention toutefois aux arnaques qui se multiplient.

Qui dit fin d'année, dit calendrier des pompiers ! En réalité, les soldats du feu ne sont pas les seuls à faire le tour des habitations au mois de décembre, les facteurs ou les éboueurs peuvent également sonner à votre porte ! Malheureusement, car il y a souvent un hic, cette pratique comporte son lot d'arnaques. En effet, des petits malins profitent de la bonne volonté des particuliers pour les escroquer en se faisant passer pour des pompiers ou des facteurs. Une pratique lucrative qui peut être évitée grâce à plusieurs conseils bien utiles. Alors, méfiez-vous et suivez ces conseils pour éviter de vous faire avoir.

Vous avez le moindre doute sur la personne que vous avez en face de vous ? Le pompier ou facteur doit être en mesure de vous présenter sa carte. Une photo est obligatoire sur les cartes de pompiers, un nouvel élément qui peut vous permettre de repérer une arnaque. Dans la grande majorité des cas, les pompiers viennent à plusieurs et se répartissent les différentes maisons de la rue. Pensez à observer dans la rue si c'est bien le cas. Cela peut vous donner un premier indice.

Votre interlocuteur vous réclame 10 euros ? Cela doit tout de suite vous mettre la puce à l'oreille ! Le prix des calendriers est à la discrétion des particuliers. Généralement, les habitants donnent un billet de 5 euros, cela peut grimper pour les plus généreux. Gardez en tête qu'aucun prix fixe ne doit vous être proposé. Déclinez la proposition si c'est le cas, il y a de grandes chances que vous soyez en présence d'un charlatan venu vous soutirer votre argent.

Aussi, restez sur vos gardes et ne laissez jamais entrer le "vendeur" dans votre domicile. Celui-ci pourrait profiter d'un moment d'inadvertance, par exemple si vous allez chercher de la monnaie pour vous dérober un objet. Vous avez le moindre doute ? Contactez le 17.

Enfin, vous pouvez tenter de vous fier à la tenue. Pour les pompiers, c'est facile. Ils viennent sonner à votre porte en tenue de pompiers. De plus, les calendriers sont relativement élaborés avec de belles photos, un papier de qualité. En revanche, il est plus compliqué de se faire un avis sur les facteurs.

D'autant plus que La Poste ne gère pas l'opération : un facteur décide ou non, spontanément, de se déplacer. Pour ne pas vous faire avoir, observez bien le calendrier en question. Il doit comporter le logo de La Poste. S'il est absent, passez votre chemin et retournez au coin du feu.