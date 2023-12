C'est le pays où les gens sont le plus heureux du monde, ils ont une astuce bien-être qui change tout

Le classement des pays où les gens sont les plus heureux du monde a consacré ce pays pour la 6e année de suite. Mais quel est son secret ?

Un pays semble avoir trouvé la clé du bien-être. Sentiment de sécurité, nature omniprésente et bien-être sont les clés du bonheur selon le classement des "pays où les habitants sont les plus heureux". Pour la sixième année consécutive, la Finlande a été classée au printemps 2023 comme le pays le plus heureux du monde selon le World Happiness Report, une étude soutenue par les Nations Unies.

Mais qu'est-ce qui rend les Finlandais si heureux ? L'étude du World Happiness Report considère plusieurs facteurs comme l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté et l'éducation. La sécurité est aussi en bonne place avec les niveaux de criminalité et de corruption particulièrement mis en avant. Et il semble que la Finlande excelle dans ces domaines. Mais il y a plus que cela !

Les Finlandais jouissent tout d'abord d'un environnement naturel exceptionnel. La Finlande détient ainsi le plus haut pourcentage de forêts dans le monde. Environ 75 % du territoire finlandais est couvert de forêts, offrant aux résidents un accès facile à la nature.

Cette proximité avec la nature est une source de bonheur, permettant aux gens de profiter des plaisirs simples comme l'air pur et les promenades en forêt, une pratique que les touristes peuvent facilement découvrir lors d'un voyage dans le pays. Parmi les attractions touristiques les plus appréciées en Finlande, on trouve la forteresse maritime de Suomenlinna, située sur une île à proximité d'Helsinki. Le village du père Noël à Rovaniemi en Laponie est aussi un incontournable qui attire des visiteurs du monde entier chaque année comme les stations de ski de Ruka ou Levi.

Si vous cherchez vraiment le secret du bien-être des Finlandais, sachez qu'il vous faudra sans doute subir un petit choc thermique. Avec environ trois millions de saunas pour une population de cinq millions seulement, le sauna est une partie intégrante de la vie finlandaise, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ces petites pièces en bois où l'on prend un véritable bain de chaleur sèche sont un lieu de détente et de bien-être. En Finlande, il est ainsi courant de combiner une séance de sauna avec un plongeon dans l'eau froide, une pratique revigorante et appréciée des locaux.

Et si vous craignez les longues nuit d'hiver, pensez à l'effet inverse l'été venu. La Finlande bénéficie alors d'un phénomène naturel extraordinaire : le soleil de minuit en été, où le soleil ne se couche presque pas. Cette caractéristique unique apporte une dimension supplémentaire au bien-être des habitants.

Le rapport souligne que les pays les mieux classés, comme la Finlande, partagent des caractéristiques similaires : une espérance de vie en bonne santé, un PIB par habitant élevé, un faible niveau de corruption ou encore une communauté généreuse et solidaire. Les pays nordiques, en général, ne sont pas nécessairement plus riches que beaucoup d'autres pays, mais ils bénéficient de niveaux plus élevés de confiance, de respect mutuel et d'entraide selon le rapport. Autant d'éléments, combinés à un style de vie respectueux de la nature et au sauna bien sûr, qui font de la Finlande un exemple à suivre en matière de bonheur !