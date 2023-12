Voici les prévisions météo pour le mois de janvier 2024 : coup de froid et inondations

Les prévisions météo pour le premier mois de la nouvelle année sont connues. Voici ce qui nous attend, semaine par semaine.

Le mois de janvier 2024 se dessine avec des perspectives climatiques variées et contrastées. Après un automne 2023 exceptionnellement chaud, le plus chaud enregistré depuis 1900, cette nouvelle année promet d'être marquée par des phénomènes météorologiques significatifs.

La première semaine de janvier 2024 sera marquée par une météo particulièrement humide. De fortes précipitations sont attendues, notamment sur les versants ouest des reliefs, s'étendant de la Bretagne aux Hauts-de-France. Cette période pourrait voir des cumuls de pluie équivalents à deux semaines à un mois de précipitations normales, avec des moyennes allant de 70 à plus de 100 mm. Ces conditions augmentent considérablement le risque d'inondations dans des régions déjà éprouvées par de précédents épisodes pluvieux. En dépit de températures initialement élevées, on observera une baisse progressive vers les normales saisonnières. L'abaissement du niveau de neige entre 800 et 1200 mètres sur les massifs devrait également être notable.

La semaine suivante, un changement notable de la météo se dessine avec l'arrivée d'un temps plus sec et nettement plus froid. Un anticyclone puissant prévu sur les îles britanniques entraînera un assèchement et un refroidissement de l'air. Malgré un ensoleillement prédominant, certaines régions, notamment à l'est, pourraient connaître des grisailles persistantes. Les températures chuteront sous les normales, avec des gelées matinales quasi généralisées et des températures faiblement positives en après-midi. Ce froid, particulièrement marqué en montagne, favorisera la conservation de la neige et la production de neige de culture dans les stations de moyenne altitude.

À partir de la mi-janvier, le blocage anticyclonique devrait céder la place à de nouvelles perturbations venues de l'ouest. Bien que moins intenses que celles de la première semaine, ces pluies pourraient entraîner de nouvelles réactions des cours d'eau. La neige fera son apparition en moyenne montagne, offrant de bonnes perspectives pour les stations de ski à l'approche des vacances d'hiver. Les températures, quant à elles, remonteront sensiblement, se rapprochant des normales de saison.

La dernière semaine de janvier 2024 s'annonce légèrement perturbée avec des pluies plus fréquentes à l'ouest. La région méditerranéenne restera relativement épargnée par ces précipitations, accentuant les conditions de sécheresse, notamment sur le golfe du Lion. Un redoux progressif s'installera, apportant une certaine douceur sans excès.

Ce mois de janvier 2024, selon les prévisions météo de La Chaîne Météo, devrait donc se situer proche des normales saisonnières. Les précipitations abondantes ou régulières, tout en présentant des risques de crues, contribueront à fournir un manteau neigeux conséquent pour les stations de sports d'hiver.