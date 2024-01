Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour le premier tirage Euromillions de l'année 2024, la Française des jeux et ses homologues proposaient un jackpot de 39 millions d'euros. Découvrez tous les résultats.

L'idée de commencer l'année 2024 en devenant millionnaire a dû séduire plus d'un des aficionados du tirage de l'Euromillions. La Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient ce mardi 2 janvier un jackpot de 39 millions d'euros pour ce qui n'était autre que le tout premier tirage Euromillions de l'année. Alors que le code My Million et le résultat se dévoilent, les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance pour le tirage suivant qui aura lieu vendredi. Pour rappel, vous avez jusqu'à 20h15 le jour J pour valider votre ou vos grilles. La grille classique est vendue 2,50 euros. Retrouvez sans plus attendre les résultats Euromillions du jour :

Le saviez-vous ? Si vous êtes un participant assidu de l'Euromillions, peut-être pourriez-vous envisager de faire une petite exception mercredi, en participant au tirage du Loto. Et pour cause, la FDJ propose un jackpot de 15 millions d'euros ce 3 janvier. Il s'agit de la cagnotte de 13 millions d'euros mise en jeu spécialement à l'occasion du Nouvel An. Celle-ci n'ayant pas trouvé de vainqueur ni dimanche soir ni lundi soir, elle est désormais remise sur la table avec deux millions d'euros supplémentaires ce mercredi.

À noter que, contrairement à l'Euromillions, où vos chances sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions, au Loto, si les cagnottes sont généralement moins attractives - le jackpot moyen remporté s'élevant à environ à cinq millions d'euros - vos chances de trouver le résultat gagnant sont plus élevées. Comptez cependant encore une chance sur plus de 19 millions. Mais cela fait toujours sept fois plus de chances que lors d'un tirage Euromillions. Avis aux amateurs !