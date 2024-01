Des températures glaciales dans toutes ces villes la semaine prochaine, jusqu'à -15 degrés !

Attention au coup de froid, le mercure descend et les températures négatives s'installent sur l'ensemble de la France dans quelques jours.

Les températures s'annoncent froides pour la mi-janvier 2024. Alors que plusieurs départements du nord de la France se trouvent en vigilance orange ou rouge pour risque de crue et que la pluie continue de tomber dans la partie nord du pays, le froid fait aussi son entrée dans l'Hexagone.

Dès ce week-end des 6 et 7 janvier 2024 les températures risquent de baisser drastiquement. Une tendance qui s'explique par un inversement des flux avec les basses pressions qui se dirigent vers le sud de l'Europe et les Balkans, en parallèle d'une remontée des hautes pressions vers le Royaume-Uni et la Mer du Nord. La France va donc recevoir un flux continental portant de l'air de Scandinavie. Un contraste fortement marqué après la douceur apportée par le flux océanique qui règne depuis plusieurs semaines.

La baisse des températures prévue dès ce week-end devrait s'accélérer en début de semaine prochaine avec des températures négatives dès lundi 8 janvier un peu partout. Dans la moitié nord de la France, les températures maximales chuteront de 5°C et de 7°C dans la partie sud. Au total, les températures devraient baisser de 7°C à 8°C par rapport à la semaine précédente.

Météo France prévoit en effet -4°C à Limoges, Auxerre et Belfort et -5°C à Chaumont le lundi 8 janvier. Plus généralement, l'est de la France sera particulièrement touché par le froid en ce début de semaine prochaine avec des températures entre -2°C et -5°C du lundi 8 au vendredi 12 janvier. Dans les massifs montagneux et notamment dans les Alpes et le Jura, les températures les plus basses pourraient atteindre les -10°C selon les données Wxcharts relayées par Météo Paris. Toujours selon les chiffres de Wxcharts, les températures pourraient diminuer entre -10°C et -15°C mardi 9 janvier dans le centre est du pays, comme notifié dans cette infographie effectuée par MétéoVilles depuis les données de Wxcharts.

Les températures minimales de la semaine - Météo Paris © Météo Paris

Le minimum pourrait atteindre les -15°C dans les environs de Gap, près de la frontière italienne. Le sud de la France connaîtra aussi des températures négatives qui oscilleront entre -2°C et -12°C dans le sud-ouest et notamment dans les Pyrénées.

Ces températures en dessous des normales de saison devraient aussi s'accompagner de gelées, initialement dans le nord du pays. Si celles-ci devraient avoir lieu principalement la nuit, le dégel en journée risque d'être assez faible. Le froid pourrait s'étendre jusqu'à la mi-janvier avec l'installation durable d'un anticyclone en Islande et au Royaume-Uni qui devrait garantir le maintien du flux continental et ce dans une grande partie de l'Europe. Bien que le froid devrait perdurer au mois de janvier il est encore trop tôt pour déterminer le niveau des températures fin janvier.