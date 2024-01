"Les pare-brises devront être changés plus souvent à cause de ce nouveau règlement européen"

En juillet 2024, entre en vigueur un nouveau règlement européen qui s'applique à tous les constructeurs de voitures. Son objectif est d'apporter plus de sécurité mais il risque aussi de nous coûter plus cher...

Le règlement général sur la sécurité routière de l'Union européenne, qui entrera en vigueur en juillet 2024, exigera que toutes les nouvelles voitures vendues dans l'Union soient équipées de sécurité standard incluant au moins un système de freinage d'urgence automatique (AEB), un assistant de maintien de voie (LKA) et un régulateur de vitesse intelligent (ISA). Le fonctionnement de tous ces systèmes repose sur les systèmes de caméra des voitures. Ils sont généralement situés derrière le pare-brise, d'où l'importance cruciale de ce dernier dans le fonctionnement de ces systèmes.

A partir de juillet 2024, pratiquement toutes les nouvelles voitures auront donc au moins une caméra fixée au pare-brise et reliée aux systèmes de sécurité de la voiture. L'augmentation des technologies connectées au pare-brise, des caméras et autres "yeux" électroniques signifie également qu'à l'avenir, un seul impact de pierre pourrait suffire à remplacer le pare-brise. "Les impacts de pierre dans le champ de vision de la caméra nécessitent un remplacement du pare-brise plutôt qu'une réparation, quelle que soit la taille de l'impact", a indiqué Carglass en Finlande.

L'expert en remplacement de pare-brise explique que ce changement affectera considérablement l'installation et la réparation des pare-brises, car les calibrages des caméras et des systèmes de sécurité de la voiture deviendront une étape encore plus cruciale de l'entretien. Si un pare-brise se brise à l'endroit de la lentille de la caméra ou de son champ de vision, la caméra ne peut plus voir correctement et les systèmes de sécurité associés ne fonctionnent plus correctement. C'est comme si le conducteur de la voiture regardait le monde à travers des lunettes de la mauvaise puissance. Il est difficile d'estimer les distances, tout est flou et finalement on commence à avoir mal à la tête, a expliqué la société.

Le moindre écart dans les caméras et les capteurs peut conduire à ce que les systèmes de la voiture reçoivent des informations erronées. Cela peut se manifester de plusieurs manières, à commencer par le fait que, par exemple, l'assistant de lumière ou le détecteur de pluie ne fonctionne pas comme d'habitude. Dans le pire des cas, cela peut conduire à ce que la voiture ne reconnaisse pas normalement les obstacles, les autres voitures ou les piétons et ne sache pas freiner d'urgence. Ou cela peut même conduire à ce qu'elle se dirige hors de sa voie. Les conséquences sont des dommages et des accidents inutiles et évitables.

Pour le bon fonctionnement de ces systèmes de sécurité, il est important de vérifier régulièrement l'état du pare-brise lors de son nettoyage pour détecter les impacts de pierre et les bris. Si des impacts de pierre ou une usure importante sont détectés sur le pare-brise, notamment au niveau des caméras, il est conseillé de faire vérifier l'état du pare-brise par un professionnel. Après le remplacement du pare-brise, les systèmes de sécurité de la voiture doivent être recalibrés. L'automobiliste doit alors toujours recevoir un certificat de calibrage après le remplacement du pare-brise, attestant de la réussite du calibrage. C'est un facteur important de sécurité.