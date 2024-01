Des records de froid sont attendus dans tous ces départements

Une vague de froid est attendue en France dès ce week-end et des températures négatives sont attendues dans de nombreux départements.

Alors que la météo reste capricieuse sur l'ensemble du territoire et à même entraîné de nouvelles inondations dans le nord de la France, une vague de froid s'abat sur le pays dès ce week-end et pour le début de semaine. Concrètement, ce signifie que "l'indicateur thermique national est inférieur à 0,9°C pendant au moins trois jours" et sous le seuil de -2°C pendant au moins une journée, comme l'explique La Chaîne météo. A compter de la fin du week-end, cet indicateur sera bien au-dessous de 0,9°C et la semaine prochaine le mercure devrait largement tomber dans le négatif, notamment dans certains départements.

Cet épisode de froid arrive tout droit des pays scandinaves. Des températures records allant jusqu'à -43°C ont été relevées dans le nord de la Suède ce jeudi où des chutes de neige perturbent également le trafic. Ces masses d'air gelées se dirigent maintenant vers la France. Et le phénomène devrait s'intensifier sur l'ensemble du territoire dès "dimanche et surtout à partir de lundi" prévient Météo France. En plus de prévoir de fortes gelées, Météo France annonce la couleur : "Lundi et mardi, les maximales devraient peiner à dépasser 0°C sur une bonne moitié est du pays". Les départements de l'est du pays seront les plus touchées par ces basses températures, de l'Alsace, Bas-Rhin comme Haut-Rhin à la Champagne-Ardennes et jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes.

L'air continental pourra faire baisser les températures jusqu'à -10°C voire -15°C la nuit au niveau local dans "les combes, les trous à froid et certains fonds de vallées", prévient La Chaîne météo avec peut-être des records de froids à la clé dans certaines stations du pays. Si l'on devrait rester loin du record absolu de froid enregistré en France dans l'un de ces trous à froid, Mouthe dans le Doubs avec -36,7 °C enregistrés le 13 janvier 1968, Météo France s'attend tout de même à vivre cette semaine la journée la plus froide en moyenne nationale depuis 2018. Plus localement, les régions Auvergne Rhône-Alpes et l'Alsace pourraient connaître plusieurs journées sans dégel. A Strasbourg, aucun dégel n'est également prévu "pendant plusieurs jours", indique même l'agence.

Entre -2°C et -10°C partout en France

Les départements en partant des Hauts-de-France en direction de l'Île-de-France jusqu'à la limite avec l'Occitanie seront moins touchés par le froid. La Chaîne météo prévoit des températures comprises entre -5°C et -10°C. Dans ces départements, les maximales ne devraient pas dépasser les 5°C. Météo France prévoit par exemple -5°C à Aurillac ce mardi au matin et -2°C à Limoges.

La façade ouest et sud de la France seront les zones les plus épargnées par cette vague de froid. La Chaîne météo indique que les températures devraient être comprises entre 0°C et -5°C. Météo France prévoit tout de même -2°C à Rennes et à Nantes ce lundi, tandis qu'il fera -1°C à Bordeaux et -2°C à Toulouse mardi. Sur la façade méditerranéenne, le minimum est attendu à Montpellier avec -2°C selon Météo France. Les températures y seront généralement plus douces, entre 3°C et 12°C au maximum.

Si personne n'échappera au froid, Météo France tente de consoler les Français en annonçant l'arrivée d'un "puissant anticyclone sur la marge ouest de l'Europe ce week-end, puis sur le nord du continent en début de semaine prochaine". Le phénomène apportera un temps sec et ensoleillé, bien que froid.