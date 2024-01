"Moscou-Paris" : pourquoi une chute brutale des températures est annoncée

Un froid glacial est attendu en France la semaine prochaine. Venu de Russie et de Scandinavie, le "Moscou-Paris" va refroidir l'hexagone dès ce week-end.

Le "Moscou-Paris", grande vague de froid, débarque sur l'hexagone à partir du week-end des 6 et 7 janvier. Ces températures glaciales, venues de Russie et de Scandinavie, accuseront une baisse de 3 à 5°C par rapport aux normales des derniers jours, d'après la Chaîne Météo. Alors que le début de l'hiver était doux et humide, le changement s'annonce brutal la semaine prochaine avec des gelées "de plus en plus sévères" et des températures d'après-midi qui rendront le dégel difficile, selon le service météorologique. Dès samedi 6 janvier, une vague de froid sec se mettra en place et les degrés tomberont graduellement sur l'ensemble de l'hexagone, même dans les régions les plus douces. Ainsi, les températures ne dépasseront pas les 5°C près de l'Atlantique et elles évolueront entre 5 et 10°C près de la Méditerranée. Les jours les plus frais sont attendus pour entre lundi et jeudi, voire vendredi prochain.

Des chutes de neige

Les nuits s'annoncent très froides avec la présence d'une masse d'air continentale à -10°C vers 1500 mètres d'altitude. Les températures inférieures à -5°C vont se généraliser, d'après la Chaîne Météo, et elles pourront même atteindre -10, – 15, voire -20°C "dans certains fonds de vallées ou zones enneigées", comme dans les combes du Jura, certaines nuits. Les gelées devraient tenir plusieurs jours, comme à Strasbourg et à Lyon. Dans le Grand-Est, la Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes, aucun dégel ne devrait survenir entre lundi et jeudi. Les régions les plus au sud seront moins impactées par ce phénomène grâce à l'air humide de la Méditerranée. Des chutes de neiges sont toutefois à prévoir dans l'arrière-pays et peut-être même jusqu'au littoral. Les températures pourraient s'adoucir vendredi, avec la venue d'un air océanique, "mais l'air froid pourrait également résister" provoquant des chutes de neige, indique le service météorologique.