Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Une nouvelle fois, la Française des Jeux (FDJ) ous a donné la possibilité remporter une somme exceptionnelle grâce à son tirage Euromillions. Ce vendredi 5 janvier, 54 millions d'euros étaient mis en jeu. Retrouvez les résultats ci-dessous.

La semaine s'est terminée avec une grosse cagnotte mise en jeu à l'occasion du tirage de l' Euromillions. Ce vendredi 5 janvier, pas moins de 54 millions d'euros pouvaient vous tendre les bras grâce au tirage de l'Euromillions si vous trouviez la combinaison gagnante. Il fallait vous rendre chez votre buraliste pour remplir votre grille en version papier ou jouer directement en ligne sur le site de la Française des jeux (FDJ). Il vous suffisait alors de quelques clics pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Les résultats du tirage de la loterie sont disponibles ci-dessous.

Tirage de l'Euromillions du 5 janvier 2024

4 - 7 - 18 - 39 - 50 et les numéros étoiles : 3 et 8

Code MyMillion : SA 454 2143

Pour remporter le jackpot, il fallait vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochiez cinq numéros et vos deux étoiles en espérant que la vôtre brille sous les meilleurs auspices. Il était également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour était joué. Une fois la grille validée, vous receviez votre code MyMillion qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

Vous souhaitez jouer lors du prochain tirage, mais vous ne savez pas quels numéros sélectionner sur votre grille d'Euromillions ? Sur son site, la Française des jeux met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, les dernières combinaisons gagnantes, mais aussi les numéros qui sortent le plus souvent. Sinon, vous pouvez toujours vous fier à votre bonne étoile en choisissant des numéros au hasard, ou qui correspondent à des dates importantes dans votre vie.