Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromilions du mardi 9 janvier 2024 a livré les résultats du jour. Avez-vous gagné ?

Soixante-quatre millions d'euros étaient sur la table pour ce premier tirage Euromillions de la semaine. On connaît désormais le résultat gagnant. Alors, que fallait-il avoir joué mardi 9 janvier 2024 ? Le 26 ? Le 44 ? Le 3 ? Le 8 ou le 50 ? N'attendez plus et découvrez le résultat de l'Euromillions ainsi que le code My Million qu'il fallait avoir pour remporter le million d'euros remis lors de chaque tirage à un joueur ayant tenté sa chance en France. Prochain rendez-vous pour tenter de remporter le tirage Euromillions ? Vendredi. Voici tous les résultats :

Tirage du 09/01/2024 2 - 9 - 12 - 39 - 40 Etoiles : 1 - 3

MyMillion : LN 958 0675

Le saviez-vous ? Si le tirage de l'Euromillions promettait ce soir une somme colossale à qui trouverait le résultat gagnant, la Française des jeux (FDJ) propose actuellement des jackpots qui n'ont rien à lui envier lors de ses tirages du Loto. En effet, alors que la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros à ce jeu de hasard, mercredi, à l'occasion du tirage du Loto, 18 millions d'euros seront en jeu. Rappelons que les chances de remporter le tirage du Loto sont sept fois plus nombreuses que celles de remporter le tirage de l'Euromillions, ce qui explique que les cagnottes sont généralement moins alléchantes. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 mercredi pour tenter de trouver les résultats de ce tirage du Loto.