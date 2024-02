Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 2 février 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Trouverez-vous la combinaison gagnante du jour ? Le tirage Euromillions de ce vendredi soir propose 17 millions d'euros.

Loin de l'euphorie de mardi, le tirage de l'Euromillions met en jeu 17 millions d'euros ce vendredi 2 février 2024. Comme lors de chaque rendez-vous, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,50 euros, le prix d'une grille classique. Le résultat sera dévoilé ici même vers 21h30-22h. En attendant, libre à ceux qui souhaiteraient tenter leur chance à ce tirage Euromillions de le faire. Pour se faire, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement sur le site de la Française des jeux et de cocher cinq chiffres et deux numéros étoile.

Une chose est sûre ce vendredi, les joueurs seront bien moins nombreux à tenter leur chance que lors du précédent tirage Euromillions. En effet, mardi, près de 144 millions d'euros étaient en jeu. L'heure des résultats venue, on a finalement appris que non pas un, mais bien deux joueurs ou en tout cas deux grilles avaient trouvé les résultats du jour. Malheureusement, aucune de ces grilles n'avaient été validées dans l'Hexagone. Les deux vainqueurs avaient tenté leur chance au tirage Euromillions depuis l'un des huit autres pays qui y participent. Ce jour-là, il fallait avoir coché les 5 - 10 - 19 - 27 - 30 et les numéros étoile 5 et 6. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer pour les prochains tirages Euromillions.