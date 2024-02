Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats du tirage du Loto sont connus. On sait même si quelqu'un est parvenu à parier sur la combinaison gagnante.

Six millions d'euros. Voilà une somme pour le moins alléchante. Elle était mise en jeu ce mercredi 7 février 2024. Le tirage du Loto a rendu son verdict. On sait à présent que personne n'a eu assez de chance pour remporter le jackpot du jour. En revanche, une personne ayant trouvé les cinq chiffres, mais pas le bon numéro Chance, parvient tout de même a tiré son épingle du jeu. Elle remporte 186 502,70 euros. Retrouvez sans plus attendre l'ensemble des résultats du Loto, de la combinaison gagnante du jour, en passant par le résultat de l'option second tirage, les 10 codes à 20 000 euros et le Joker+.

Tirage du 07/02/2024 6 - 13 - 23 - 24 - 34 Chance : 4

Joker+ 1 904 067

Option 2nd tirage : 12 - 20 - 23 - 29 - 46

10 codes gagnants : B 5530 8643 - D 4040 5408 - E 4759 3035 - J 4590 6059 - K 8643 7576 - N 7858 0055 - P 9440 5960 - T 1916 6652 - V 7580 4100 - W 5772 3775

Quelles sont les cagnottes les plus importantes qui ont déjà été remportées lors d'un tirage du Loto ? Comme le rapporte le site Tirage Gagnant, à ce jour, le plus gros jackpot jamais empoché par un joueur a été remporté en Ille-et-Vilaine à l'occasion du tirage du 4 décembre 2021. 30 millions d'euros étaient alors en jeu. Viennent ensuite une cagnotte de 26 millions d'euros remportée en septembre 2021, le participant avait joué sur Internet, un gros lot de 25 millions d'euros empoché à Paris en 2022, 24 millions d'euros en 2011, le vainqueur avait tenté sa chance à Sarcelles, et enfin 23 millions d'euros remporté à Libourne en 2014.