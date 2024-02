Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 8 février 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 8 février 2024 ont été dévoilés. Allez-vous empocher 20 000 euros par mois durant les trois prochaines décennies ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 8 février 2024 n'a pas fait de grand vainqueur. Cependant, il est possible que vous ayez tout de même coché une partie du bon résultat du jour. C'est en tout cas le cas de 42 grilles en France, qui ont cinq des six chiffres. Leurs propriétaires remportent ainsi 120,80 euros chacun. Plus de 2 000 grilles permettent également à leurs propriétaires d'empocher 44,20 euros. Si vous voulez (re)tenter votre chance, le prochain tirage EuroDreams est prévu lundi !

Tirage de l'EuroDreams du 08/02/24

2 - 19 - 22 - 26 - 36 - 40 et le N°Dream 4

Le saviez-vous ? La Française des jeux organisera bel et bien un tirage Loto de la Saint-Valentin. Alors qu'il s'agit de l'un de ses rendez-vous phares chaque année, avec le Grand Loto de Noël ou encore le super tirage du 31 décembre, la FDJ n'avait encore rien annoncé la semaine dernière. Cette semaine, des banderoles sont finalement apparues sur le site fdj.fr. Au programme : un tirage du Loto avec un jackpot de 10 millions d'euros. Le nombre de codes à 20 000 euros tirés au sort restera cependant le même qu'en temps normal, avec 10 codes LOTO. Bon à savoir, la combinaison de base sera vendue au même prix que pour un tirage classique, soit 2,20 euros. Avis aux amateurs !