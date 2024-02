La colère de Léon Landini, Résistant un temps écarté de la Panthéonisation de Manouchian

D'abord écarté de la Panthéonisation de Missak Manouchian, Léon Landini y a finalement été convié par l'Elysée, seulement 24 heures avant la cérémonie.

À 98 ans, Léon Landini est une figure de la résistance française. Dernier survivant de l'organisation FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main-d'oeuvre immigrée) qui a notamment lutté contre l'occupant nazi et le régime de Vichy, il est également le dernier camarade en vie de Missak Manouchian qui fera son entrée au Panthéon ce mercredi 21 février 2024. Avec cette Panthéonisation, c'est tout le "Groupe Manouchian" qui est honoré plus de huit décennies après l'exécution de l'homme et de 22 de ses camarades par les troupes nazies sur le Mont-Valérien. Pourtant, jusqu'à ce mardi 20 février, Léon Landini n'était pas convié à la cérémonie par l'Elysée.

"Ils n'avaient pas besoin de moi, j'étais humilié"

Dans une vidéo publiée le 17 février dernier, il est revenu sur les raisons de son éviction de la Panthéonisation de Missak Manouchian, malgré des demandes répétées de sa part après du palais de l'Elysée. "On reviendra vers vous si votre demande est acceptée" lui aurait-on répondu, après que ce dernier ait appris l'existence d'une cérémonie par voie de presse. "Ils m'avaient fait comprendre dès le début qu'ils n'avaient pas besoin de moi. J'étais humilié. Dans un courrier que j'ai envoyé, à la dernière ligne, j'ai marqué 'mes camarades qui ont été fusillés et au moment d'être fusillés, avaient encore le courage d'affronter leurs bourreaux en leur criant vive la France, vive la liberté, vive le Parti communiste', très vraisemblablement, c'est cela qui a dérangé et pourquoi on m'a refusé la présence à cette cérémonie".

"S'ils me refusent le drapeau, je m'en vais"

Depuis, la situation semble s'être légèrement adoucie entre le président de la République et Léon Landini. Très légèrement, car ce dernier a finalement été convié à la Panthéonisation de Missak Manouchian. Mais pas totalement, car le résistant de 98 ans reste passablement agacé après le manque de considération dont a fait preuve l'Elysée. "C'est un peu cavalier cette façon de faire. Et d'avertir, 24 heures avant, un homme de 98 ans, 'demain soir il faut que vous soyez à 18 heures à tel endroit". On m'invite la veille pour parer un coup. En disant 'ça y'est, il va la fermer', et non, je ne la ferme pas" a-t-il déclaré chez Blast. En effet, il aurait finalement été invité, la veille de la cérémonie.

"Je serai tout de même présent. À contrecœur pour ceux qui m'ont invité, mais fier de pouvoir dire 'je suis présent au moment où on rend hommage, pour la première fois depuis 80 ans à une FTP-MOI'". Toutefois, Léon Landini conditionne sa présence à un seul détail, et pas des moindres : être accompagné d'un drapeau plus que symbolique pour lui. "J'ai le drapeau de Carmagnole, des FTP-MOI, le seul drapeau qui existe en France des FTP-MOI, c'est moi qui l'amènerai. Alors s'ils me refusent le drapeau, je fais demi-tour, je m'en vais. Manouchian m'aurait dit 'ne rentre pas sans ton drapeau'".

"Il n'y à qu'à chercher des RN s'il y en a eu dans la résistance"

Cette semaine, Marine Le Pen a confirmé par le biais de son entourage qu'elle sera bien présente à la cérémonie "malgré les propos outrageants du président de la République". Une information qu'a confirmée le président du comité pour l'entrée au Panthéon du résistant, Jean-Pierre Sakoun. Cette nouvelle n'est "pas le plus grand de nos plaisirs" a-t-il concédé à l'AFP tout en disant "respect[er] les institutions". Et la présence de la présidente des députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale n'est pas du tout du goût de Léon Landini, "ils n'ont rien à faire là" a-t-il lancé, toujours chez Blast.

"Il n'y a qu'à chercher des RN s'il y en a eu dans la résistance. Je les ai combattus pendant la guerre. Mes camarades sont morts en combattant leurs grands-parents à eux. Alors c'est une honte. C'est vouloir porter atteinte à la résistance française" que d'autoriser leur présence à la Panthéonisation de Missak Manouchian déplorait-il. Une cérémonie qui débutera à 18h15 ce mercredi. Les cercueils des Manouchian partiront de la rue Soufflot à 18h30 pour ensuite remonter la rue du Panthéon. Les cercueils seront déposés dans la nef du Panthéon où Emmanuel Macron doit prononcer un discours. La cérémonie devrait se terminer vers 20h.